Åì¾ò±Ñµ¡¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¡© ¹â¿Ü´´Ìï¤¬¼¨¤¹¿ÍÊªÌÌ¤ÈºÛÈ½´Ñ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈþÍÆ³°²Ê°å¤Î¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹â¿Ü´´Ìï¡Ê¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤Ç¡ÖÅì¾ò±Ñµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¤Î°Õ¸«¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¡ÚÂè40ÂåÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè³«Àï»þ¤Î¼óÁê¡¦Åì¾ò±Ñµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸«²ò¤È¿ÍÊªÁü¡¢Àï¸åÉ¾²Á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¹â¿Ü»á¤ÏÆ°²èËÁÆ¬¤Ç¡¢Åì¾ò±Ñµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ÆüÊÆ³«Àï»þ¤Î¼óÁê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¡¦Î¦·³Âç¿Ã¡¦»²ËÅÁíÄ¹¤ò·óÇ¤¤·¤Æ¸¢ÎÏ¤ò¾¸°®¤·¤¿¤³¤È¡¢·ë²ÌÅª¤ËÆüËÜ¤¬ÇÔÀï¤·¡¢¶ËÅì¹ñºÝ·³»öºÛÈ½¤ÇAµéÀïÈÈ¤È¤·¤Æ½è·º¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ÇÅì¾ò±Ñµ¡¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ã¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Û¤Ü100%ÆüÊÆ³«Àï¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢³«Àï¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Åö»þ¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¿ÍÊªÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´±Î½Åª¤Ê¼ÂÌ³¤ËÄ¹¤±¡¢¶Ë¤á¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ø¤ÎÃéÀ¿¿´¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£´ØÅì·ûÊ¼Ââ»ÊÎá´±»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¶¦»º¼çµÁ¤Ë·¹¤¤¤¿´ØÅì·³¾¹»¤ä¹ÔÆ°ÇÉ¤Î¿Í´Ö¤ò¸·¤·¤¯¸¡µó¤·¡¢·³µ¬Î§¤ò°Ý»ý¤·¤¿ÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¤¤¿¥æ¥À¥ä¿Í¤òµß¤¦¡ÖÈõ¸ý¥ë¡¼¥È¡×¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿Èõ¸ýµ¨°ìÏº¾¯¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¤È¤Î´Ø·¸°²½¤ò¸Ü¤ß¤º½èÈ³¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»öÎã¤òµó¤²¡¢¡Ö¿Í¾ðÌ£¤Ë°î¤ì¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹ñ²È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ëÎÏ¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢Í»ö¤ÎÁíÍý¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¿Í»ö¤È¤·¤ÆÉÔÅ¬³Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤ËÀï¶É¤¬°²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡ÖÀº¿ÀÎÏ½Å»ë¤Î¹Í¤¨Êý¡×¤Ë´ó¤ê¡¢¹çÍýÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶á±ÒÆâ³Õ´ü¤ËÆüÆÈ°Ë»°¹ñÆ±ÌÁ¤ÎÄù·ë¤äÆîÉôÊ©°õ¿ÊÃó¡¢¡ÖÂçÅì°¡¶¦±É·÷¡×³ÎÎ©¤ÎÀë¸À¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¶á±ÒÊ¸Ëû¤¬ÀïÁè²óÈò¤òÌÏº÷¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ÖÀïÁè¤¹¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÆâ³Õ¤òÂà¤¤¤¿Î®¤ì¤ÇÅì¾ò±Ñµ¡¤¬¼óÁê¤Ë½¢¤¤¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Àï¸å¤Î¶ËÅì¹ñºÝ·³»öºÛÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ö¸åË¡¤ÇºÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºÛÈ½¼«ÂÎ¤¬ËÜÍè¤Ï°ãË¡¡×¤È½Ò¤Ù¡¢AµéÀïÈÈ¤Ï¡ÖÁ´°÷Ìµºá¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£Åì¾ò±Ñµ¡¤¬ºÛÈ½¤Ç¼«¸ÊÊÛ¸î¤òÈò¤±¡¢¡Ö¤³¤ÎÀïÁè¤Ï¼«±Ò¤Î¤¿¤á¤ÎÀïÁè¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¡¢¡Ö¹ñ²ÈÊÛ¸î¡×¤ËÅ°¤·¤¿»ÑÀª¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£ÇÔÀï»þ¤Ë¼«·è¤ò»î¤ßÌ¿¤ò¼è¤ê¤È¤á¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¡ØÀ¸¤¤ÆÎº¼ü¤ÎÃÑ¿«¤ò¼õ¤±¤º¡Ù¤È¤¤¤¦¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ËÈ¿¤·¤ÆºÛ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¤½¤³¤Ë·³¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ÈÃéÀ¿¿´¤ò¸«¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Áí³ç¤È¤·¤Æ¹â¿Ü»á¤Ï¡¢Åì¾ò±Ñµ¡¤ò¡Ö¶Ë°¿Í¡¢ÆÈºÛ¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥·¥º¥à¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÌÌÅª¤Ê¸«Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¶Ë¤á¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ËÂÐ¤·¤ÆÃéµÁ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤¿Êý¤À¤È¤Ï»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Åö»þ¤ÎÊ£»¨¤Ê¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Â¿³ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¤ÎÉ¬Í×À¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¹â¿Ü»á¤ÏÆ°²èËÁÆ¬¤Ç¡¢Åì¾ò±Ñµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ÆüÊÆ³«Àï»þ¤Î¼óÁê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¡¦Î¦·³Âç¿Ã¡¦»²ËÅÁíÄ¹¤ò·óÇ¤¤·¤Æ¸¢ÎÏ¤ò¾¸°®¤·¤¿¤³¤È¡¢·ë²ÌÅª¤ËÆüËÜ¤¬ÇÔÀï¤·¡¢¶ËÅì¹ñºÝ·³»öºÛÈ½¤ÇAµéÀïÈÈ¤È¤·¤Æ½è·º¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ÇÅì¾ò±Ñµ¡¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ã¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Û¤Ü100%ÆüÊÆ³«Àï¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢³«Àï¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Åö»þ¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¿ÍÊªÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´±Î½Åª¤Ê¼ÂÌ³¤ËÄ¹¤±¡¢¶Ë¤á¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ø¤ÎÃéÀ¿¿´¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£´ØÅì·ûÊ¼Ââ»ÊÎá´±»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¶¦»º¼çµÁ¤Ë·¹¤¤¤¿´ØÅì·³¾¹»¤ä¹ÔÆ°ÇÉ¤Î¿Í´Ö¤ò¸·¤·¤¯¸¡µó¤·¡¢·³µ¬Î§¤ò°Ý»ý¤·¤¿ÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¤¤¿¥æ¥À¥ä¿Í¤òµß¤¦¡ÖÈõ¸ý¥ë¡¼¥È¡×¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿Èõ¸ýµ¨°ìÏº¾¯¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¤È¤Î´Ø·¸°²½¤ò¸Ü¤ß¤º½èÈ³¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»öÎã¤òµó¤²¡¢¡Ö¿Í¾ðÌ£¤Ë°î¤ì¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹ñ²È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ëÎÏ¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢Í»ö¤ÎÁíÍý¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¿Í»ö¤È¤·¤ÆÉÔÅ¬³Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤ËÀï¶É¤¬°²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡ÖÀº¿ÀÎÏ½Å»ë¤Î¹Í¤¨Êý¡×¤Ë´ó¤ê¡¢¹çÍýÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶á±ÒÆâ³Õ´ü¤ËÆüÆÈ°Ë»°¹ñÆ±ÌÁ¤ÎÄù·ë¤äÆîÉôÊ©°õ¿ÊÃó¡¢¡ÖÂçÅì°¡¶¦±É·÷¡×³ÎÎ©¤ÎÀë¸À¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¶á±ÒÊ¸Ëû¤¬ÀïÁè²óÈò¤òÌÏº÷¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ÖÀïÁè¤¹¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÆâ³Õ¤òÂà¤¤¤¿Î®¤ì¤ÇÅì¾ò±Ñµ¡¤¬¼óÁê¤Ë½¢¤¤¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Àï¸å¤Î¶ËÅì¹ñºÝ·³»öºÛÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ö¸åË¡¤ÇºÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºÛÈ½¼«ÂÎ¤¬ËÜÍè¤Ï°ãË¡¡×¤È½Ò¤Ù¡¢AµéÀïÈÈ¤Ï¡ÖÁ´°÷Ìµºá¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£Åì¾ò±Ñµ¡¤¬ºÛÈ½¤Ç¼«¸ÊÊÛ¸î¤òÈò¤±¡¢¡Ö¤³¤ÎÀïÁè¤Ï¼«±Ò¤Î¤¿¤á¤ÎÀïÁè¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¡¢¡Ö¹ñ²ÈÊÛ¸î¡×¤ËÅ°¤·¤¿»ÑÀª¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£ÇÔÀï»þ¤Ë¼«·è¤ò»î¤ßÌ¿¤ò¼è¤ê¤È¤á¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¡ØÀ¸¤¤ÆÎº¼ü¤ÎÃÑ¿«¤ò¼õ¤±¤º¡Ù¤È¤¤¤¦¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ËÈ¿¤·¤ÆºÛ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¤½¤³¤Ë·³¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ÈÃéÀ¿¿´¤ò¸«¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Áí³ç¤È¤·¤Æ¹â¿Ü»á¤Ï¡¢Åì¾ò±Ñµ¡¤ò¡Ö¶Ë°¿Í¡¢ÆÈºÛ¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥·¥º¥à¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÌÌÅª¤Ê¸«Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¶Ë¤á¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ËÂÐ¤·¤ÆÃéµÁ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤¿Êý¤À¤È¤Ï»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Åö»þ¤ÎÊ£»¨¤Ê¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Â¿³ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¤ÎÉ¬Í×À¤ò¼¨¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ö»ö¸åË¡¡×¤È¤Ï²¿¤«¡¡¹â¿Ü´´Ìï¤¬¸ì¤ë¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎÀïÁèÀÕÇ¤¤ÎÍ×ÅÀ
Ã¯¤¬ÀïÁè¤òË¾¤à¤Î¤«¡¡¹â¿Ü´´Ìï¤¬Îóµó¤·¤¿ÀªÎÏ¤ÈÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã
ÃË·ÏÃË»Ò¤Î·Ñ¾µ°Ý»ý¤ËµìµÜ²ÈÉüµ¢¤ÏÍ¸ú¤«¡© ¹â¿Ü´´Ìï¡ßÀÐ°æÍº¸Ê¤¬Îò»Ë¤ÈÀ©ÅÙ¤«¤éÄó¸À
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÈþÍÆ³°²Ê°å ¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£ ËÜ¶È¤ÎÈþÍÆÀ°·Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ°Ê³°¤Ë¡¢¶Ú¥È¥ì¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¢·ÝÇ½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»þ»öÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¹â¿Ü´´Ìï°å»Õ»ëÅÀ¤Î°Õ¸«¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
youtube.com/@takasumikiya YouTube