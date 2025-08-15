食楽web

JR品川駅構内の人気エキナカ商業施設『エキュート品川』。多種多彩なスイーツが販売されていますが、2025年8月に入手できる絶品スイーツから、6品をピックアップしました。入手のためだけに品川駅まで足を運ぶのも大いにアリの絶品スイーツ、ぜひチェックしてみてください！

岡田謹製 あんバタ屋「あんバタフィナンシェ」

「あんばたフィナンシェ」6個入 1620円、「あんバタフィナンシェ宇治抹茶アソート」12個入（6個入×2種）3240円

東京駅や新宿で営業中の『岡田謹製 あんバタ屋』が、8月17日までの期間限定で『エキュート品川』に出店しています。注目はもちろん、看板スイーツにして東京土産の新定番「あんバタフィナンシェ」！

「あんバタパン」1個 324円

北海道千歳産の「えりも小豆」を使用した岡田謹製の「餡子」を、焦がしバターが香るフィナンシェに組み合わせた“和洋折衷”の焼き菓子です。

そのほか、宇治抹茶（碾茶）をフィナンシェ生地にブレンドした季節限定商品「あんバタフィナンシェ」や数量限定販売の「あんバタパン」「あんバタガレット」なども用意されています。

販売は2025年8月17日（日）まで。購入を検討されている方はお早めにどうぞ。

●DATA

販売期間：2025年8月4日（月）～8月17日（日）

出店場所：1F プレミアムセレクト

立町カヌレ「冷やしカヌレ」＆「カタラーナカヌレ」

「冷やしカヌレ」1個 350円

広島県に本店を構えるカヌレ専門店『立町カヌレ』では、9月末までの夏季限定新作メニュー「冷やしカヌレ」を販売しています。

「冷やしカヌレ」は冷凍状態でも「もっちり食感」を保てるように開発された専用カヌレ生地をベースに、暑い夏にぴったりなはちみつレモン風味に仕上げた“フローズンカヌレ”。温度・食感・味覚の三層で楽しめる新感覚の冷スイーツです。

このほか、フローズン焼きプリン「カタラーナ」をカヌレの形状に仕上げたカヌレ型のプリンアイス「カタラーナカヌレ」も登場しています。

●DATA

販売期間：2025年7月末～9月末

出店場所：1F いろどりフード＆スイーツ

フィオラッテ「アソートギフト」

「アソートギフト（16個入）」3240円

ラテアートをテーマにした各種スイーツが大好評を博している洋菓子店『FiOLATTE（フィオラッテ）』に足を運んだら、看板スイーツの「サンドクッキー」と定番スイーツ「ミルフィユ」を各8個ずつ、計16個を詰め合わせた「アソートギフト」を忘れずにチェック。

「サンドクッキー」はコーヒーを効かせたクッキー生地でホワイトミルクのチョコレートをサンド。サクサクの食感とチョコレートの濃厚な甘さ、ミルクのクリーミーな味わいが奏でる極上のハーモニーを楽しめます。

また、「ミルフィユ」は、香ばしく焼き上げたパイにカフェラテクリームをサンドした定番のメニュー。カカオニブのほろ苦さとキャラメルのコクのある甘みが、カフェラテクリームの上品な薫りを引き立てます。

お店がある『エキュート品川』でのみ入手できる希少な逸品は、帰省時のお土産として、またビジネスシーンでの手土産にもピッタリですよ！

●DATA

販売期間：2025年7月18日（金）～

出店場所：1F いろどりフード＆スイーツ

フェルム ラ・テール 美瑛「北海道バターケーキ」

「北海道バターケーキ」1個入 1620円／2個入 3240円

北海道・美瑛（びえい）町に拠点を構える洋菓子店『フェルム ラ・テール 美瑛』の注目新作スイーツは、貴重な国産発酵バターを贅沢に使った「北海道バターケーキ」です。

北海道産の生乳でつくる発酵バターを使ったフレンチバタークリームと、オリジナルブレンド小麦粉「美瑛の空」にアーモンドパウダーを加えたマンデルマッセ（スポンジケーキ）がベストマッチ。

アクセントにキャラメルソースを忍ばせたこだわりのバターケーキは、北海道の恵みを詰め込んだ“バターを食べるバターケーキ”です。

●DATA

販売期間：2025年8月9日（土）～

出店場所：1F いろどりフード＆スイーツ ※同店の公式オンラインショップでも購入可

菓匠三全「萩の調 釉 れもん」

「萩の調 釉 れもん」8個入 2100円

仙台銘菓「萩の月」で有名な『菓匠三全』の夏の定番スイーツ「萩の調 釉 れもん」が今年も登場。

釉（うわぐすり）のような白いラング・ド・シャのサクサク食感と、市松模様の柔らかなレモンクッキー＆とろりとした柑橘ソースをサンドし、夏シーズンにピッタリの爽やかで軽やかな味わいを楽しめる逸品です。

●DATA

販売期間：2025年6月1日（日）～ ※夏季限定商品

出店場所：1F いろどりフード＆スイーツ

VERY RUBY CUT「いちごピスタサンド」

「いちごピスタサンド」4個入 1296円／8個入 2484円

看板スイーツ「いちごミルクサンド」が圧倒的な支持を獲得している『VERY RUBY CUT（ベリールビーカット）』。今年も夏シーズン限定の逸品「いちごピスタサンド」を販売しています。

生地とショコラにピスタチオをブレンドし、イタリア産サブリナいちごのコンフィチュールをショコラとともにサンド。しっとり食感のクッキーと、ショコラ＆いちごが柔らかなまま合わさる“ダブルメルト製法”の口当たりを楽しんで。

●DATA

販売期間：2025年8月下旬まで（なくなり次第終了）

出店場所：1F いろどりフード＆スイーツ