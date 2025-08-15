8月15日に封切られた竹野内豊主演映画『雪風 YUKIKAZE』にまつわる特別番組『「雪風 YUKIKAZE」特別番組 未来へのメッセージ』が公開された。

太平洋戦争の渦中から戦後、さらに現代へと繋がる激動の時代を懸命に生き抜いた人々の姿とその運命を描きつつ、「雪風」の勇姿を史実に基づいたフィクションとして蘇らせていく本作。『起終点駅 ターミナル』『空母いぶき』などで助監督を務めてきた山田敏久が監督を務め、同じく『起終点駅 ターミナル』『空母いぶき』などの長谷川康夫が脚本を手がけた。

さまざまな資料を基に生み出されたオリジナルキャラクターで「雪風」の艦長の寺澤一利を竹野内が演じる。そのほか、玉木宏、奥平大兼、當真あみ、田中麗奈、益岡徹、石丸幹二、中井貴一らが共演に名を連ねた。

本作の公開に際し、『「雪風 YUKIKAZE」特別番組 未来へのメッセージ』がソニー・ピクチャーズ公式YouTubeにて公開された。ナビゲーターを務めるのは、ミッドウェイ海戦で沈没した巡洋艦から海に投げ出され、「雪風」に命を救われた少年兵を演じた奥平と、「雪風」の乗員として戦争に出ている兄・幸平（玉木宏）の無事を祈りながら、故郷で懸命に生きる少女を演じた當真。劇中で80年前の戦時下を生きる若者を演じた若手俳優の2人が、映画への想いや撮影中の知られざるエピソードなどを語りながら、映画の裏側に迫っていく。なお番組内では、他の俳優陣も登場する。（文＝リアルサウンド編集部）