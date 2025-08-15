普通のノースリよりこっち！【ZARA】大人の洗練見え♡「ひと癖トップス」

シンプルなノースリーブもいいけど、なんだかパッとしない……と感じているなら、一点投入するだけでおしゃれに垢抜けそうな「ひと癖トップス」を選んでみて。【ZARA（ザラ）】では、派手見えしすぎないデザインながら洗練された大人の着こなしに役立ちそうな個性派ノースリーブトップスが登場しています。まだまだ続く夏コーデをもっと楽しみたい人に向けて、ペプラムシルエットやフリンジ装飾のアイテムをピックアップしてお届けするので、ぜひチェックしてみて。

上品に華やぐペプラムノースリーブトップス

【ZARA】「ケーブルニットペプラムトップス」\5,990（税込）

夏だからこそのおしゃれを楽しめる、ニット素材のノースリーブトップス。ほっこり可愛いケーブル編みにペプラムシルエットのひと癖デザインが上品な華やかさを与え、洗練された大人の着こなしに。メリハリシルエットでスタイルアップも狙えます。

一点投入で華やぐ主役級トップス

【ZARA】「フリンジ付きパフトップス」\5,990（税込）

フリンジの装飾と、内側にゴムが入ったパフヘムが目を引くノースリーブトップス。一点投入するだけで華やぐ主役級トップスは、マンネリしてきた夏コーデの鮮度アップもサポート。フレアジーンズを合わせてカジュアルに、バルーンスカートを合わせてフェミニンにと、最旬ルックを楽しんで。

大人に似合うエレガントなデザイン

【ZARA】「フリル付きセミシースルートップス」\5,290（税込）

歩くたびにヒラヒラ揺れる大ぶりフリルとエアリーなシアー素材が特徴の、優美な雰囲気をまとってエレガントに着こなせそうなノースリーブトップス。トレンドのブラウンカラーがリュクスなムードも演出します。甘さ控えめに、大人に似合う夏コーデを楽しめそう。

オンオフ使える大人のためのフリルシャツ

【ZARA】「フリル付きセミシースルートップス」\5,990（税込）

胸元のフリルデザインが可愛いポイントに。シンプルながらひと癖きいたデザインで、おしゃれ見えを狙えるノースリーブトップス。きちんと見えするシャツディテールが洗練された印象も与えるノースリーブトップスは、オンにもオフにも幅広いシーンに活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i