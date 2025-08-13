ÅÄÃæ¾Âç¤¬¡È¼Õºá¡É¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡×¡¡Ì£Êý¤Î¼ººö¤«¤éÊø¤ì¡Ä200¾¡²¦¼ê¤Ê¤é¤º
5²ó7°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤ÇÆüÊÆÄÌ»»199¾¡¤Ï¤ªÍÂ¤±¤Ë
¢£ÃæÆü 4¡¼3 µð¿Í¡Ê13Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Ï13Æü¡¢ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç5²ó7°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£Æ±ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨2¾¡ÌÜ¡¢ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó2»àÆóÎÝ¡¢4ÈÖ¡¦ºÙÀî¤òÆâ³Ñ¹¶¤á¡£147¥¥í¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£3ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿2²ó¤ÏÀèÆ¬¤ò½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£3²ó¤Ï»°ÎÝ¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¹¥¼é¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤â¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤¬¤«¤«¤Ã¤¿5²ó¤ËÍî¤È¤··ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Ìµ»à°ìÎÝ¤ÇÊ»»¦¤òÁÀ¤Ã¤¿ÆóÎÝ¡¦ÌçÏÆ¤¬Á÷µå¥¨¥é¡¼¡£º¸Íã¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë´Ö¤Ë°ìÁö¡¦²¬ÎÓ¤¬°ìµ¤¤ËÀ¸´Ô¤·¤¿¡£Â³¤¯¾åÎÓ¤Ë¤Ï±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ò¸¥¾å¡£Æ±2»àÆóÎÝ¤«¤é¥Ü¥¹¥é¡¼¤ËÃæÁ°¤Ø¤ÎÆ±ÅÀÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡5²ó81µå¤òÅê¤²¡¢5Ã¥»°¿¶1»Íµå¡¢7°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¾¤ÏÌçÏÆ¤Î¥¨¥é¡¼¤«¤éÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Öº£Æü¤Ï¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¤¼é¤ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¥«¥Ð¡¼¤·¤ÆÍÞ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¹ß¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸åÂ³¤ÎÅê¼ê¤¿¤Á¤¬¥¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë