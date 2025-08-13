この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【PR】あのBOSEがチューニングしたSkullCandyの最新モデルMethos 360 ANCの魅力とは？PRスタッフが解説！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

イヤホンヘッドホン専門店eイヤホンの公式YouTubeチャンネルにてPRスタッフ・はまちゃん氏が、話題の新作モデル『Skullcandy Method 360 ANC』を徹底レビュー。「誰が予想できたでしょうか？Skullcandy とBOSEがパートナーシップを結ぶ日が来るなんて」と驚きを隠せない様子で、異色のコラボとなった本製品の魅力を解説した。



動画ではまず、8月1日予約開始・8月29日発売予定で価格19,990円（税込）となる本作のスペック紹介からスタート。12mmダイナミックドライバー、最大40時間再生のロングバッテリー、急速充電やIPX4相当の生活防水に対応するなど「かなり高機能」とレポート。個性的なカラーバリエーションや独自デザインのケースにも注目し、「全部で5色、それぞれにこだわりを感じる」と語った。



最大のポイントはやはりBOSEとのパートナーシップ。「Sound By BOSEっていう風に音に関してのパートナーシップがすごく前面に押し出されてる」「SkullcandyのハイブリッドANC回路にBOSEのチューニングによる音響最適化が加えられている」と指摘。実際にノイズキャンセリングを試した感想として「ノイキャンの効き、めちゃめちゃええんですよ」「静寂感がすごい」と高評価を連発した。



音質レビューについては「勢いの強いSkullcandy的な要素を残しつつ、全体的にバランスが良い」「低音の押し出し感はやや高めだが、仕上がりは丁寧」と解説。メーカー純正アプリで好みの音に調整できる点や、低音ブーストモードを「マジでこれやってって思うのが低音のブースト」「良い意味で悪い。低音ビヤーン出るんですよ！これが最高」と熱弁した。



その上で、「BOSEとのパートナーシップでSkullcandyが丸くなったかと思いきや、全然そんなことない。しっかり尖ってます」と、既存ファンにも強くアピール。装着感の良さやアプリの豊富な機能・操作性にも触れ、「分厚い低音サウンドを持ち歩きたい方、低音好きな方はぜひ」とおすすめした。



最後は「さすがSkullcandyとBOSEのダブルネーム、これは無視できないですよね」と総括。「気になった方はぜひeイヤホンの店頭で試聴を！」と視聴者への来店を呼びかけ、動画を締めくくった。