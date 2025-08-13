¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÁÏÀ®´Û¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡È¶Ê¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¶¤ï¤Ä¤¯¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¡2²óÀï¡¡ÁÏÀ®´Û¡½¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê2025Ç¯8·î13Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÁÏÀ®´Û¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤Î±þ±çÃÄ¤¬±éÁÕ¤·¤¿¡ÖU.N.¥ª¡¼¥¨¥ó¤ÏÈà½÷¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤ÏÆ±¿Í¥µ¡¼¥¯¥ë¡ÖÅìÊýProject¡×¤Î³Ú¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¹â¹»Ìîµå¤Î±þ±ç¶Ê¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë³Ø¹»¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¿áÁÕ³Ú¤Î±þ±ç¤Ç¥ª¡¼¥¨¥óÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¥ª¥¿¥¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÅìÊý¹¥¤¤Ê¿Í¤ª¤ë¤ó¤«¡©¡×¡Ö¹Ã»Ò±à¸«¤Æ¤¿¤éUN¥ª¡¼¥¨¥ó¤ÏÈà½÷¤Ê¤Î¤«¡©Î®¤ì¤Æ²û¤«¤·¤¤¡Ä¡×¤È¤¶¤ï¤¶¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£