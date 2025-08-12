豊田道倫が、新曲「墓」を8月12日に配信リリースした。

（参考：早すぎた和製シーランはゴミ屋敷の住人になっていた？ 豊田道倫『夜路死苦ファンタジア』によせて）

同楽曲は、豊田のCDデビュー30周年記念シングル。自らが自信作と称す楽曲に仕上がっているという。同楽曲には豊田のボーカル＆ギターのほか、豊田道倫 & His band!のメンバー 岡山健二（classicus）がドラム、豊田道倫 & New Sessionのメンバー みのようへい（みのようへいと明明後日）がベースとエレクトリックギター、岡村基紀（odd eyes／Yan conk）がエレクトリックギター、中尾眞佐子（indian no echo sign bine no!）がバイオリン、わがつまがコーラスで参加。録音／ミックス／マスタリングは豊田が信頼をおき、近年の豊田作品の多くを手掛けている大阪 四ツ橋 LMスタジオの須田一平が担当している。

なお豊田は、8月15日に『豊田道倫 GIG ???!!♡@SOLO & DJ & BAND』を大阪 難波のベアーズにて開催。ソロ、DJ、バンド編成の3部構成を予定している。

■豊田道倫 コメントCDデビューして30周年に、ひとつの区切りのような、次へのきっかけのような曲が、ふっと出来た。ライブ音源をCD-Rリリースして、100枚ほど売って予算を作った。悔いなくやれた。参加してくれたミュージシャンにリスペクトを。今まで聴いてくれたリスナーに「ありがとう」を。これから聴いてくれる未知なるリスナーに「こんにちは」を。

（文＝リアルサウンド編集部）