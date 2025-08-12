気象予報士・松浦悠真「高波が最大の警戒ポイント」台風11号最新情報をわかりやすく解説
YouTubeチャンネル「マニアック天気」で最新の台風情報を発信する気象予報士・松浦悠真氏が、8月12日夜の配信動画『【台風11号】強い勢力に再発達 あす13日に沖縄接近へ 警報級の高波に警戒を 気象予報士解説』に出演。台風11号の進路や勢力、沖縄地方・先島諸島への影響について詳しく解説した。
松浦氏によると、「台風11号は再発達しまして、強い勢力にまた戻りました」「この強い勢力を保ったまま、沖縄の南を進んで台湾付近へと進んでいく見込みです」と現状を伝え、沖縄への影響は13日がピークを迎える見込みだと警鐘を鳴らした。
今回の台風で特に注目すべきは高波だとし、「先島諸島はこれから一部地域では風速15m以上の強風域に入りますので、風も次第に強まっていく」「今夜からですね、うねりを伴った高波に注意が必要です」と呼びかけている。また、「先島諸島は日付が変わる頃には4m以上になってきまして、一番高い時には5m、そして6m以上の大しけとなるような時間帯もありそうです」と具体的な波の高さを挙げ、危険度の高さに強い注意を促した。
風や雨についても、「宮古島が15メートル、八重山地方が17メートルの強風。瞬間的には25メートルから30メートルくらい吹く恐れがあります」と指摘。ただし、「今のところ暴風レベルではなさそうですが、海上ではかなり風も強く吹きそうですね」と現状を説明した。降雨量については「大雨につきましてはそこまで心配する必要はないと思います」と見解を示している。
動画の最後には「まず警戒しなければならないのは高波となりそうです。八重山地方では6メートルの大湿気が予想されます」と改めて呼びかけ、「念のため強風にもお気を付けください」と視聴者へ注意喚起。「マニアック天気」では今後も台風や天候に関する最新情報を紹介していくとし、チャンネル登録やメンバーシップへの参加のメリットもアピールしながら締めくくった。
