『しくじり先生 俺みたいになるな！！』に、元セクシー女優の蒼井そらが登場。番組中に、突然本名を明かす一幕があった。

【映像】蒼井そら、双子の息子たちとの家族写真

有名人のしくじり経験から教訓を学ぶ本番組。8月8日放送回では、元セクシー女優の蒼井そらが登壇し、セクシー女優になるまでの道のりや、人気を集めた裏での“しくじり”について赤裸々に語った。授業を聞くメンバーには、オードリーの若林正恭、平成ノブシコブシの吉村崇、ハライチの澤部佑らレギュラー陣のほか、オードリーの春日俊彰、紗倉まな、二瓶有加が出演。

蒼井は2002年にAVデビュー。「アジアの女神」と呼ばれ、特に中国のSNSウェイボーでは約2000万人のフォロワーを誇るなど、絶大な人気を博したことで知られる。番組冒頭、蒼井はまず自身のプロフィールを紹介。現在の年齢は「1983年11月11日生まれの41歳」とされているものの、実際は「44歳で81年生まれ」であると告白。年齢を偽ることについては、「AV女優のデビューあるある」だそうで、身バレ防止のためだという。また「18歳デビューが一番若い」ため、20歳でのデビュー時に18歳と偽ったと明かしている。

そして、「実際、蒼井そらちゃん的には83年の11月11日が誕生日になってます。純子的には44歳」と発言。突然の「純子」というワードにスタジオがざわめくと、蒼井は「本名が純子」であると告白した。これには吉村が「しっかり40代の名前！」と反応し、スタジオは大笑いに包まれた。出身地についても、「東京都出身ですけど、実際は神奈川県出身」とプロフィールと異なることを明かし、吉村は「全部違うよ！」と驚きの声を上げた。