泳がされても特大弾…8月打率4割超えで量産体制の大谷翔平に敵解説も脱帽「野球界で最も打ち取りにくい打者だ」

8月に入って絶好調の大谷(C)Getty Images

夏男の勢いがやはり加速してきた。

現地時間8月10日、本拠地で行われたブルージェイズ戦で大谷翔平は「1番・指名打者」で先発出場。初回の第1打席に先頭打者アーチとなる41号ホームランを放つなど4打数2安打、1打点、1盗塁と活躍した。

【動画】もう勢いは止まらない！大谷2試合連続の41号アーチの瞬間

前日の試合でもセンターオーバーの特大アーチを放っていた大谷のバットは、ふたたび火を噴いた。1点を追う初回の打席、カウント1−2から相手先発エリック・ラウアーが投じた甘く入ったカットボールを捉えた。やや泳がされ、最後はほぼ片手一本になりながらも、背番号17は持ち前のパワーで右翼席へと運んで見せた。

飛距離400フィート（約122メートル）、打球速度106.3マイル（約171キロ）の堂々たる一打は、MLB全30球場でホームランとなる一発となった。

7月は打率.204、出塁率.321、長打率.505とやや精彩を欠いた大谷だったが、8月に入ってからは完全に復調。直近7試合にフォーカスしても打率.481、長打率.926、3本塁打、OPS1.282のハイアベレージを叩き出している。