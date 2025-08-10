TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤Þ¤¿¡¢µÕÁö¼Ö¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤Ç»Ò¤É¤â¤¬´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸áÁ°6»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÏÂ²Î»³»Ô¤ÎºåÏÂ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î²¼¤êÀþ¡¦ÏÂ²Î»³¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥óÉÕ¶á¤Ç¡¢58ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬µÕÁö¤·¡¢¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿7ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤È5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î»Ò¤É¤â2¿Í¤ò´Þ¤à5¿Í¤¬·Ú½ý¤òÉé¤¤¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ËÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿80Âå¤Î½÷À­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£