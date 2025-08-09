¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡È¤Í¤Ö¤¿¥â¥Î¥Þ¥Í¡É¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Ë¡ÖËÜÊª¤«¤È¤ª¤â¤¿¡×ÂçÀä»¿¡¢ÆÈ¼«Ï©Àþ´Ó¤¡È°ìÈ¯²°²óÈò¡É
¡¡¥â¥Î¥Þ¥Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤¬¡¢ÀÄ¿¹¤Î²Æ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ø¤Í¤Ö¤¿º×¤ê¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥â¥Î¥Þ¥Í¤òX¤ÇÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î6Æü¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ï¡Ô¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¤Í¤Ö¤¿º×¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡È¤Í¤Ö¤¿º×¤ê¡¡É¡È¤Í¤Ö¤¿º×¤ê¢¡É¤È¡¢º×¤ê¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤òÏ¢Åê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ëÅê¹Æ¤¬Àä»¿¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅê¹Æ¤Î¡È¤Í¤Ö¤¿º×¤ê¨¡É¤Ç¤Ï¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤òÂç¤¤¯¸«³«¤¡¢¤Í¤Ö¤¿¤ÎÉð¼Ô³¨¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¤ËÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¤ËX¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔºÆ¸½ÅÙ¤¿¤±¡¼¡Õ
¡ÔËÜÊª¤«¤È¤ª¤â¤¿¡Õ
¡Ô°ì½Ö¥¥ó¥¿¥í¡¼¤µ¤ó¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«Ãµ¤·¤¿¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£Èà½÷¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Î¼ÂÎÏ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡Ö¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤µ¤ó¤ÏºÙ¤«¤¤É½¾ð¤ÎÊÑ²½¤äÆ°¤¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ì¿¿¤«¤é¤â¡È²»¡É¤ä¡ÈÇ®µ¤¡É¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊª¤È¸«¤Þ¤¬¤¦ºÆ¸½ÅÙ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Àå¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡Åê¹Æ¤Ï¡È¤Í¤Ö¤¿º×¤ê12¡É¤Þ¤ÇÂ³¤¡¢¸½ÃÏ¤ÎÇ®µ¤¤òÆÏ¤±¤¿¡£¤Í¤Ö¤¿¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ïº£¸å¤Î»Å»ö¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤È¡¢·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤ÏÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Í¤Ö¤¿º×¤ê¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©ÀÄ¿¹»Ô¤ÇËèÇ¯8·î½é½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î²Æº×¤ê¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷¤Ï¿ôÉ´Ëü¿Íµ¬ÌÏ¡£¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÁÅý¹Ô»ö¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤â¥²¥¹¥È¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ô¥á¥¤¥¯¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Õ¡Ô´À¤«¤¤¤Æ¤â¥á¥¤¥¯Íî¤Á¤Ê¤¤¤Î¤¹¤´¤¤¡Õ¤È¡¢¤½¤Î²½¾Ñ½Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º×¤ê¤ÎÇ®µ¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¾Ð´é¤È¥á¥¤¥¯¤ò¥¡¼¥×¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¥×¥íº¬À¤Î¾Ú¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡¢Îò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º×¤ê¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ï¤«¤Ê¤ê¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Æ°¤¤Î´Ñ»¡ÎÏ¤È¸ØÄ¥É½¸½¤Î¥»¥ó¥¹¤Ï·òºß¤Ç¡¢º£²ó¤âÂÐ¾Ý¤Î¡ÈÂ¸ºß´¶¡É¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤ëµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¾ï¤ËÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¥â¥Î¥Þ¥Í¤Î²ÄÇ½À¤ò³«¤³¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¤µ¤¹¤¬¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸µAKB48¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È°ìÈ¯²°¡É¤È¤Ê¤é¤º¤Ëº£¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆÈ¼«Ï©Àþ¤ò´Ó¤¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¼¡¤Ï¤É¤ó¤ÊÂêºà¤Ç¶Ã¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£