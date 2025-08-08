「いい動画！」「胸が熱くなって困る」堂安律が新天地で“20番先達”と対面で話題！他の選手からは「レジェンド」と声を掛けられ、さすがの存在感
新旧20番が共闘だ。
ブンデスリーガの強豪フランクフルトが８月７日、ドイツ国内のフライブルクから堂安律を獲得し、５年契約を結んだと発表した。
昨季に10ゴール７アシストをマークした堂安の背番号は20。フランクフルトのレジェンドで、現在は同クラブのU-21と日本代表でコーチを務める長谷部誠氏の番号を継承する形となった。
「胸熱」「エモい」と大きな話題になるなか、クラブ公式Xが１本の映像を公開。サングラスをかけた長谷部氏が新加入の堂安と対面し、歓迎する内容だ。
２人の関係性の良さに加え、合間に長谷部氏がフランクフルトの他の選手から「レジェンド！」と声を掛けられており、存在感の大きさが窺える。
この投稿にも「わーいい動画！」「長谷部コーチがいるのは心強い！」「頼もしすぎるよね」「受け継がれる闘志」「胸が熱くなって困るよこんなん」「ハッセ！リッツを整えてあげてくれ！」といったコメントが続々と寄せられている。
2025-26シーズンはフランクフルトでブンデスリーガやチャンピオンズリーグ、日本代表で北中米ワールドカップを戦う堂安にとって、長谷部コーチの存在は非常に大きいはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】熱い！熱すぎる！新旧20番、堂安＆長谷部が早速…
