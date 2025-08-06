FC東京vsC大阪 スタメン発表
[8.6 天皇杯4回戦](ヨドコウ)
※18:30開始
主審:福島孝一郎
副審:長谷川雅、坂本晋悟
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 6 バングーナガンデ佳史扶
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 99 白井康介
MF 10 東慶悟
MF 37 小泉慶
FW 16 佐藤恵允
FW 26 長倉幹樹
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
控え
GK 31 小林将天
DF 2 室屋成
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 18 橋本拳人
MF 33 俵積田晃太
MF 7 安斎颯馬
MF 8 高宇洋
FW 19 マルセロ・ヒアン
監督
松橋力蔵
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 16 奥田勇斗
DF 17 阪田澪哉
DF 33 西尾隆矢
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 8 香川真司
MF 10 田中駿汰
FW 9 ラファエル・ハットン
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 77 ルーカス・フェルナンデス
控え
GK 1 福井光輝
DF 27 ディオン・クールズ
DF 31 井上黎生人
MF 19 本間至恩
MF 35 吉野恭平
MF 48 柴山昌也
FW 13 中島元彦
FW 29 古山兼悟
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
※18:30開始
主審:福島孝一郎
副審:長谷川雅、坂本晋悟
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 6 バングーナガンデ佳史扶
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 99 白井康介
MF 10 東慶悟
MF 37 小泉慶
FW 16 佐藤恵允
FW 26 長倉幹樹
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
控え
GK 31 小林将天
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 18 橋本拳人
MF 33 俵積田晃太
MF 7 安斎颯馬
MF 8 高宇洋
FW 19 マルセロ・ヒアン
監督
松橋力蔵
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 16 奥田勇斗
DF 17 阪田澪哉
DF 33 西尾隆矢
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 8 香川真司
MF 10 田中駿汰
FW 9 ラファエル・ハットン
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 77 ルーカス・フェルナンデス
控え
GK 1 福井光輝
DF 27 ディオン・クールズ
DF 31 井上黎生人
MF 19 本間至恩
MF 35 吉野恭平
MF 48 柴山昌也
FW 13 中島元彦
FW 29 古山兼悟
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス