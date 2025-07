YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」で、案内役のJukiaがフィンランドから来日した旅行者を東京で“FREE RIDE”する特別企画動画が公開された。日本に到着したばかりの2人を車に乗せる場面から始まり、秋葉原でのディープな体験まで、終始和やかなムードで異文化交流が展開された。



冒頭では、旅行者2人が住むフィンランドの文化に関して、驚きの会話が交わされた。Jukiaが「サウナが大好きで、フィンランドはいつか絶対行きたい国の一つだよ!」と述べると、彼は「でもフィンランドには負けるよ。家には必ずサウナが付いてるよ!」と返し、Jukiaを驚かせた。さらに、彼女が「家族の犬もサウナに入るよ」と明かすと、Jukiaは「犬がサウナに!?」と衝撃を受ける。彼は「僕たちが犬を入れているわけじゃなくて、犬が自分で入りたがるんだよ」と、ユニークな日常を語った。



日本に来た理由については、彼が「ジブリの映画を観て日本の文化に興味を持ったよ!」と語り、彼女も「日本の文化を体験してみたかったし、彼は日本食を楽しみにしてるわ!」と期待を話した。



その後、Jukiaは2人を秋葉原で開催中のローカルイベント「脳汁横丁」に案内した。「“脳汁”とは、ドーパミンが分泌されるようなワクワクを表す新しいスラングなんだ」と説明すると、彼は「どれくらい脳汁が出るか見ものだね」と興味津々。観光地ではなくローカルな催しを体験したいという2人の希望に応え、脳の形をしたアイスを食べ、ボールを落として点数を競う「脳汁ゲーム」に挑戦した。彼が連敗する中、彼女が別のゲームで成功すると、彼は「脳汁出たよ!」と大興奮。「すごく面白かったよ! 内容を知らずにいたら絶対来なかったよ!」と、ローカルならではの楽しさを満喫した。



東京での初日を振り返って、2人は「本当に最高の一日になったよ!」と笑顔でコメント。彼が「いろいろ案内してもらって、とても楽しかったよ!」と感謝を伝えると、Jukiaも「僕にとっても楽しい一日だったよ!」と充実感をにじませた。さらに、彼がJukiaにメッセージを書きたいとノートを取り出すシーンも。Jukiaも2人にノートへのメッセージ記入を頼み、快く応じた。最後にJukiaは「今日からこれはFREE RIDEの新たな伝統になるよ!」と語り、異文化理解と交流の喜びが詰まった、心温まる一日となった。

チャンネル情報

