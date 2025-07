もはや日本の国民食との1つとも言える食べ物と言えば「カレー」。

実は世界の年間カレー粉消費量ランキングで、日本はなんと第2位!(第1位はもちろんインド)

つまり日本は、あのインドを除けば、世界ナンバーワンと言ってもいいほどのカレー大国なのだ。

さらに、エスビー食品の調査によると、日本人は1人当たり年間平均約84食のカレーを食べているとのこと。1年は52週であることから、日本人はおおよそ1週間に1回以上カレーを食べている事になる。

そんなカレー大国ニッポンには、様々なタイプのカレーがあるのだが、日本全国の美味しいカレーの中から、今回は東京都にあるクリームコロッケとカレーの取り合わせが多くの人々を虜にしているお店をご紹介したい。

お店の名前は「カリー屋 ジンコック」だ。

・都営新宿線「小川町駅」もしくは東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」からすぐのお店

こちらのお店、都営新宿線「小川町駅」もしくは東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」からすぐの場所にあるお店。

近くには多くのオフィスが存在するため、ランチタイムは行列ができるほど非常に混み合うお店であり、日々、多くの人々に美味しいカレーを提供し続けている。

その理由の1つがクリームコロッケが美味しい、ということ。お店の窓ガラスにも「クリームコロッケのうまい店 カリー屋 ジンコック」と書いてあるほどだ。



・たくさんのカレーメニュー、そのどれもが非常に美味

こちらのお店では様々なカレーがあるのだが、そのどれもが非常にスパイスが効いており、また素材の旨みをしっかりと引き出されているため、旨みとスパイスのハーモニーを堪能することができる。



この日はチキンと野菜のカレーの辛口にカニクリームコロッケをトッピングしてオーダーした。



まずはカレーだが、



一口味わえば鮮烈なスパイスの辛味と香りが口いっぱいに広がる。そしてそのスパイスの鮮烈な味わいの奥側から、チキンの味わい、野菜の甘みがじわじわと広がってくる。旨みのじわじわと広がる味わいそのものに虜になってしまうに違いない。



そしてカレーを堪能したのであれば、次は絶品のカニクリームコロッケを合わせてみてほしい。

カニクリームコロッケの優しくとろけるような甘みと旨みが、さらにカレーの味わいの輪郭をはっきりとさせてくれることに気がつく。この表現できない味わいの妙こそ、このお店が多くの人々に愛され続ける味わいを形成しているに違いない。



他の場所ではなかなか味わえない、スパイスカレーの鮮烈な味わいと、絶品のカニクリームコロッケとの最高の取り合わせ。

もし神田・神保町エリアを訪れるのであれば、虜になってしまうほどの味わいを楽しめるカレー店を訪れてみてはいかがだろうか?

<お店の情報>

お店 カリー屋 ジンコック

住所 東京都千代田区神田須田町1-2-3 山勝ビル 1F

営業時間

月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日 11:00 〜 15:00

定休日

土・日・祝

