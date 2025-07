【夏のブルアカらいぶ!さんしゃいんさまーぱーてぃー!SP】 7月19日18時30分~ 配信

「ミカ(水着)」

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」において新キャラクター「ミカ(水着)」を実装する。

セイア、ナギサに続いてティーパーティーに所属する新衣装のミカの実装が決定した。セイアとナギサはサングラス姿だが、ミカは白い水着で優しく微笑む姿の立ち絵となっている。

YouTubeの「ブルーアーカイブ」公式チャンネルではショート動画「先生、ちょっとお話しよっ」などでティーパーティーの3人が登場していた。これを受けて、かねてより先生(プレーヤー)の間では、彼女たちの水着の実装を予想する声が上がっていたが、夏のシーズンに合わせてほぼ3人同時タイミングでの登場が決定。いずれも限定キャラクターとして実装となる。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.