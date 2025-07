【シャウエッセン×日清焼そば「いざ参らん神うまし」篇】 7月1日 公開

日本ハムと日清食品グループは、コラボWebCM第4弾「シャウエッセン×日清焼そば『いざ参らん神うまし』篇」を7月1日に公開した。

本CMは日本ハムの「シャウエッセン」と日清食品グループの「日清焼そば」のコラボWebCM。CMでは「レッツゴー!陰陽師」の楽曲にのせ、お笑いコンビのすゑひろがりずさんが神妙不可思議に歌い、舞い、「日清焼そばの”神”の粉末」と「”神”のパリッ!!じゅわシャウエッセン」で完成する「”神”うまウインナー焼そば」を伝える。

映像は「レッツゴー!陰陽師」のMVが再現されたダンスも公開。

【シャウエッセン×日清焼そば「いざ参らん神うまし」篇】

copyright (C) NH Foods Ltd. All Rights Reserved.

Copyright (C)2025 NISSIN FOODS HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved.