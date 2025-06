【「ミニオン・パーク」新エリア】 7月11日 オープン予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)は、「ミニオン」をテーマにしたエリア「ミニオン・パーク」の新エリアを7月11日にオープンする。

新エリアには、子どもから大人まで楽しめるアトラクション「ミニオン・ハチャメチャ・ミッション~大悪党への道~」が誕生。このアトラクションでは、最新鋭のブラスター「イーリミネーターX」(電気銃)を手にムービング・ウォークウェイに乗りこみ、パークのアトラクションに初登場となるスーパー悪党グループ「ヴィシャス6」の新メンバーになるため、高得点を目指してシューティングの腕を競い合う。

ほかにも、悪党のためのスナック・スタンド「イーブル・イーツ」や、憧れの大悪党になりきるためのグッズを販売する「イーブル・スタッフ」といったショップが登場。“ミニオンがやっちまった!”をテーマに掲げるハチャメチャな体験が楽しめるエリアとなる。

新アトラクションビジュアル「ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~」

スナック・スタンド「イーブル・イーツ」店舗内

ショップ「イーブル・スタッフ」店舗内

【新フード&グッズ】

大悪党のためのドーナツ・バーガー~BBQ ポーク&ベーコン~

ミニオン・ドーナツ ~バナナクリーム~

イーブルミニオン・ドーナツ ~ブルーベリー~

ブラスターガン

カチューシャ

ぬいぐるみ

Tシャツ

プリントクッキー

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.