【DMM通販:BANDAI SPIRITSプラモデル再販分 抽選販売】 抽選期間:6月16日14時~6月19日14時 当選発表:6月21日から4日以内

「HG 1/144 GFreD」

DMM通販にて、BANDAI SPIRITSプラモデル再入荷分の抽選販売を実施している。抽選期間は6月19日14時まで。当選発表は6月21日から4日以内に行なわれる。

今回抽選販売の対象となっているのは、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)」のガンプラ「HG 1/144 GQuuuuuuX」「HG 1/144 軍警ザク」「HG 1/144 赤いガンダム」「HG 1/144 ゲルググ スガイ機(GQ)」「HG 1/144 軽キャノン」「HG 1/144 エグザベ専用ギャン(ハクジ装備)」「HG 1/144 GFreD」「HG 1/144 リック・ドム ガイア機/オルテガ機(GQ)(新商品E(仮))」などのほか、過去のガンダム作品のガンプラも多数対象となっている。

また美少女プラモデル「30MS」より「30MS ティアーシャ(ダリアウエア)[カラーB]」「30MS オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム3[カラーB]」「30MS SIS-Y00 シュレミ[カラーB]」「30MS SIS-V00 ライディラ[カラーA]」などのほか、「30MM×AC6」コラボプラモより「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」なども抽選販売の対象となっている。

さらに一部商品に関しては通常販売を行なっており、12月に再入荷予定のガンプラ「HG 1/144 GQuuuuuuX」や「HG 1/144 マイティーストライクフリーダムガンダム」などや、「30MS オプションパーツセット19(ダッシュユニット)[カラーA]」「アルファシスターズファンタズム1[カラーA]」などに関しては先着順で購入することができる。

□DMM通販「BANDAI SPIRITS再販」抽選販売対象商品一覧のページ

□DMM通販「BANDAI SPIRITS再販」通常販売対象商品一覧のページ

抽選販売対象商品(一部抜粋)

「HG 1/144 エグザベ専用ギャン(ハクジ装備)」

「HG 1/144 リック・ドム ガイア機/オルテガ機(GQ)(新商品E(仮))」

「HG 1/144 赤いガンダム」

「30MS ティアーシャ(ダリアウエア)[カラーB]」

「30MS オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム3[カラーB]」

「30MS SIS-Y00 シュレミ[カラーB]」

「30MS SIS-V00 ライディラ[カラーA]」

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」

通常販売対象商品(一部抜粋)

「HG 1/144 GQuuuuuuX」

「HG 1/144 マイティーストライクフリーダムガンダム」

「30MS オプションパーツセット19(ダッシュユニット)[カラーA]」

「30MS オプションパーツセット アルファシスターズファンタズム1[カラーA]」

(C)創通・サンライズ

(C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

(C)BANDAI SPIRITS 2019