【「Razer Kishi V3」シリーズ】 6月20日 発売予定 予約受付開始:6月13日 価格:16,980円~

Razerは、スマートフォン、タブレット向けコントローラー「Razer Kishi V3」シリーズの予約受付を6月13日に開始した。発売は6月20日を予定し、価格は16,980円より。

「Kishi V3」シリーズは、iPhone・Androidスマートフォンに加え、タブレットやPCにも対応。上位モデルの「Kishi V3 Pro」と「Kishi V3 Pro XL」はさらなる多様性に加え、Razer独自のSensa HDハプティクスによる臨場感と、快適性を追求した操作レイアウトを搭載する。

TMRサムスティック&交換可能なキャップでの精密操作とカスタマイズ性の実現、マウスクリック感覚の背面ボタン&クローグリップバンパーで軽快なクリック感、プレイの効率とスピード向上といった特徴を持つほか、幅広いケース、デバイスにも対応。様々な環境での快適かつ高精度なゲーム体験を実現するとしている。

発売を記念し、Kishi V3 ProおよびV3モデルを購入すると、Appleのゲームサブスクリプションサービス「Apple Arcade」を3カ月間無料で利用できる特典なども付属する。

製品概要

製品名 税込希望小売価格 発表・予約開始日 発売日 Razer Kishi V3 16,980円 2025年6月13日 2025年6月20日 Razer Kishi V3 Pro 24,980円 2025年6月13日 2025年6月20日 Razer Kishi V3 Pro XL 32,980円 2025年6月13日 2025年6月20日

iPad ProやiPad Airを含む最大13インチのフルサイズタブレットに対応

USB-Cパススルー充電、PCプレイ対応、3.5mmヘッドフォンジャック対応で、最新のiPhone 15/16シリーズやAndroidスマートフォンに完全対応

Apple Arcade無料体験付き(最大で6カ月)

