【BS12 トゥエルビ:<日曜アニメ劇場 特別編>DEATH NOTE デスノート the Last name】 6月8日18時30分~ 放送

ワールド・ハイビジョン・チャンネルは、BS12 トゥエルビにて「<日曜アニメ劇場 特別編>DEATH NOTE デスノート the Last name」を本日6月8日18時30分から放送する。

「DEATH NOTE デスノート the Last name」は、雑誌「週刊少年ジャンプ」で連載されていたマンガ「DEATH NOTE」を原作とした映画。前後編として実写映画化され、前編「デスノート」が2006年6月に、後編となる「DEATH NOTE デスノート the Last name」が同年11月に公開された。夜神月役に藤原竜也さん、L/竜崎役に松山ケンイチさんが出演している。

「<日曜アニメ劇場 特別編>DEATH NOTE デスノート the Last name」

6月8日18時30分~放送

【ストーリー】

最後に名前を書かれるのは誰だ? 誰も知らない結末へ。

死神のリュークが落としたデスノートの力を使い、“新世界の神”と謳い犯罪者に制裁を加える月=キラ。一連のキラ事件の解決のためにICPO(インターポール)から捜査本部に送り込まれた天才・Lは、月への疑いを深めていく。月は自ら捜査本部に乗り込み、Lと互いに腹を探り合う。その折、リュークとは別の意志を持つ死神・レムのデスノートを手に入れたアイドル・弥海砂は、“第二のキラ”となり、月に協力を申し出る。

【出演者】

藤原竜也

松山ケンイチ

戸田恵梨香

片瀬那奈

鹿賀丈史

ほか

(敬称略)

【スタッフ】

原作:大場つぐみ、小畑健

監督:金子修介

脚本:大石哲也、金子修介

(C)大場つぐみ・小畑健/集英社 (C)2006「DEATH NOTE」FILM PARTNERS