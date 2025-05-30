»Ø½É¤¤¤ï¤µ¤¥Û¥Æ¥ëµÙ´Û¤Ø¡¡¡Ö¥ê¥¾ー¥Èµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤¿¡×¡¡5Ç¯¸å¥ô¥£¥é¥¿¥¤¥×¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë
¡¡»Ø½É»Ô¤Î»Ø½É¤¤¤ï¤µ¤¥Û¥Æ¥ë¤¬ÂÑ¿Ì²½¤ËÈ¼¤¦·ú¤ÆÂØ¤¨¹©»ö¤Î¤¿¤á6·î¤«¤éµÙ´Û¤·¤Þ¤¹¡£Ìó5Ç¯´Ö¤ÎµÙ´Û¤Î¤Î¤Á¡¢¥ô¥£¥é¥¿¥¤¥×¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ìó70Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë»Ø½É»Ô¤Î»Ø½É¤¤¤ï¤µ¤¥Û¥Æ¥ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¶Ó¹¾ÏÑ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÆî¹ñ¥ê¥¾ー¥Èµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£º½¤à¤·¤äÏªÅ·É÷Ï¤¤âÈ÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆÉý¹¤¤ÁØ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÑ¿Ì²½¤ËÈ¼¤¦·ú¤ÆÂØ¤¨¹©»ö¤Î¤¿¤áÍè·î¤«¤éÌó5Ç¯¤Î´Ö¡¢µÙ´Û¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£30Æü¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î½ÉÇñµÒ¤«¤éµÙ´Û¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤ºÇ¸å¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¥¾ー¥Èµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
(½ÉÇñµÒ)
¡Ö5¡¢6Ç¯¡¢ËèÇ¯Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÄ´Û¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¯½ÐÍè¤ë¤é¤·¤¤¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
(»Ø½É¤¤¤ï¤µ¤¥Û¥Æ¥ë¡¦¾¾½ÅË§ÂóÉûÁí»ÙÇÛ¿Í)
¡Öº£¤ÈÆ±¤¸¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ô¥£¥é¥¿¥¤¥×¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç±Ä¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢»Ø½É¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ò»Ø½É¤ËÂ¿¤¯·Þ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×
¡¡»Ø½É¤¤¤ï¤µ¤¥Û¥Æ¥ë¤Ï6·î1Æü¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ò¤â¤Ã¤ÆÌó5Ç¯¤ÎµÙ´Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£