国分寺市役所、窓口サービス改革を図りAIチャットボットを導入！ペネトレイト・オブ・リミット「amie AIチャットボット」

ペネトレイト・オブ・リミットは、国分寺市役所に提供した「amie AIチャットボット」の導入事例インタビューを、2025年5月15日(木)に公開。

国分寺市役所は、長年の課題であった窓口の分散化解消のため、新庁舎を2025年1月6日に開庁しました。

市民サービスの利便性向上を図るとともに、ユニバーサルデザインを採用することで、市民の皆様が気軽に立ち寄れる快適な空間を提供しています。

新庁舎では、デジタル技術を積極的に取り入れ、効率的な窓口サービスの向上を目指しています。

こうした動きは、全国の自治体で加速しており、デジタル庁の「書かないワンストップ窓口」構想もその一環です。

また、それを担う職員の働き方改革も重要な課題として認識されています。

マイナンバーカード導入などで窓口業務が複雑化する中、国分寺市役所は新庁舎への移転を機に、市民への情報提供の更なる充実と職員の負担軽減を図るため、「amie AIチャットボット」(以下、amie)を採用しました。

このインタビューでは、市民の皆様と職員双方にとって「快適であること」を絶対条件に、一切の妥協を許さなかったチャットボット選定の経緯、amieの魅力、そして今後の展望についてお伝えする内容です。

《インタビューの内容についての概要》

今回のインタビューでは、庁内全体のデジタル化を推進する、政策部 デジタル行政推進室の城山 公彦 氏と青木 計憲 氏にお話を伺いました。

チャットボット選定において、市民の皆様が知りたい情報にストレスなくアクセスできることはもちろん、情報を管理・運用する職員の負担も軽減できるツールであることが求められました。

amieは、国分寺市役所のホームページを学習データとして活用できる点が大きな特徴です。

これにより、ホームページの更新とほぼ同時にチャットボットの情報も最新の状態に保つことが可能です。

メンテナンスの負荷が少ないだけでなく、タイムラグなく情報の鮮度を維持でき、手作業による更新ミスを防げることも、amieが選ばれた重要な理由の一つです。

チャットボット運用に課題を感じているご担当者様にとって、既存のホームページを活用した本事例は解決のヒントとなるはずです。

《国分寺市役所の課題や導入効果について》

【庁内の課題】

・市民の皆様が、情報を取得する手段として、ホームページを積極的に活用してもらいたいと考えていた。

・そのためには、ホームページ全体のアクセス性向上が必要だった。

・問い合わせ対応を行う職員の負担が増大していた。

・チャットボットを導入した際の、職員の運用・保守にかかる負荷は可能な限り抑制することを重視していた。

【導入効果】

・AIチャットボットの導入により、市民による自己解決の促進ができている。

・従来の検索では辿り着きにくかった関連情報にも容易にアクセスできるようになり、利便性向上が見込まれる。

・市のホームページを情報ソースとして活用できるため、速やかな導入を実現。

・コンテンツ更新とチャットボットのデータ更新が自動的に連携できるため、職員のメンテナンス負荷を軽減し、業務効率の向上に貢献。

国分寺市役所 × amie AIチャットボット

《amie AIチャットボットについて》

ペネトレイト・オブ・リミット株式会社が提供する「amie AIチャットボット」は、最先端の自然言語処理技術と生成AIを活用したソリューションです。

企業が抱える情報散在、問い合わせ対応の負担、生成AIの信頼性に対する不安といった課題を解決します。

【効率的な検索サポート】

・生成AIが資料の内容を解析し、関連性の高いハッシュタグを自動で付与します。

これにより、質問と関連性の高いキーワードをおすすめし、より深く効率的な情報収集を可能にします。

・検索に不慣れな場合でも、単語を入力するだけでAIが適切な質問文を生成し、情報検索をサポートします。

【問い合わせ対応の自動化】

・よくある質問や定型的な手続きはチャットボットが自動で対応し、従業員の負担を軽減します。

・従業員は高度な業務に集中できるようになり、生産性向上に貢献します。

【正確な情報提供と信頼性】

・情報の信頼性を確保し、ユーザーが誤った情報に惑わされることなく自己解決できる環境を構築します。

・回答の根拠となる参照元資料をサムネイルで表示するため、ユーザー自身による事実確認(ファクトチェック)が容易に行えます。

《主な機能》

・AIの自動学習によるスピーディーな導入と回答精度の向上

・24時間自動対応、有人対応への引継ぎも可能

・チャット履歴や利用状況の確認、分析機能

・24カ国語への多言語対応

・マルチアカウント機能により、複数部門での利用も可能

・視覚的に資料を確認できるサムネイルを表示

・「ChatGPT」「Azure OpenAI Service」の最新モデルに対応

・ビジネスツールやクラウドストレージ連携で業務効率を向上

・学習資料へのタグ自動生成

国分寺市役所ホームページに設置された amie AIチャットボット

関連する回答を一目で確認できるサムネイル表示

