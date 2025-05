ヨキッチの約3倍…プレーオフでレブロン・ジェームズが残してきた“偉大な数字”とは？

デンバー・ナゲッツは、5月4日(現地時間3日)に行われた「NBAプレーオフ2025」ファーストラウンド第7戦でロサンゼルス・クリッパーズを下し、4勝3敗でシリーズを制した。

ニコラ・ヨキッチはこのシリーズでいずれもチームトップの平均24.0得点11.6リバウンド10.1アシストの“トリプルダブル”に2.3スティール0.9ブロックとオールラウンドな活躍で、カンファレンス・セミファイナル進出の立役者に。

7度目のプレーオフを戦うヨキッチは、これで通算15度目のシリーズとなったのだが、得点、リバウンド、アシストの主要3部門でいずれもチーム最多を記録したのが9度目となった。

そのうち3度は“シリーズ平均トリプルダブル”をマークするなどその万能さは見事で、9度もプレーオフのシリーズで主要3部門トップに立ったのはNBA歴代2位と『ESPN』が報じた。

ではヨキッチを超える選手は誰なのかというと、通算10度のNBAファイナル進出で優勝4度を誇るレブロン・ジェームズ(ロサンゼルス・レイカーズ)。40歳の大ベテランは、今年のプレーオフではミネソタ・ティンバーウルブズに1勝4敗で敗れて1回戦敗退。

とはいえ、レブロンは通算18度のプレーオフ出場で計55シリーズを戦い、なんと24度も主要3部門で所属チームトップの数字を残してきた。クリーブランド・キャバリアーズ、マイアミ・ヒート、レイカーズでプレーオフへ進出し、いずれもリーグの頂点まで上りつめた。

レブロンはプレーオフの通算得点や出場試合数、出場時間、フィールドゴール成功数、スティールで歴代トップに立っているのだが、どれだけシリーズを通して所属チームを引っ張ってきたかを示すスタッツと言っていいはずだ。

Jokic just led his team in points, rebounds and assists in a playoff series for the NINTH time in his career 🃏🔥

That is second-most all-time, trailing only LeBron James. pic.twitter.com/PoTtM1AEPP

- NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 4, 2025