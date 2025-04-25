FC東京vsG大阪 スタメン発表
[4.25 J1第12節](国立)
※19:30開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 7 安斎颯馬
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 5 長友佑都
MF 10 東慶悟
MF 16 佐藤恵允
MF 22 遠藤渓太
MF 37 小泉慶
MF 53 北原槙
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 13 波多野豪
DF 4 木本恭生
DF 99 白井康介
MF 8 高宇洋
MF 17 寺山翼
MF 18 橋本拳人
MF 33 俵積田晃太
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 20 中谷進之介
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
MF 27 美藤倫
MF 47 ファン・アラーノ
MF 51 満田誠
FW 11 イッサム・ジェバリ
控え
GK 1 東口順昭
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
DF 33 中野伸哉
MF 10 倉田秋
FW 7 宇佐美貴史
FW 8 食野亮太郎
FW 23 デニス・ヒュメット
FW 42 南野遥海
監督
ダニエル・ポヤトス
※19:30開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 7 安斎颯馬
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 5 長友佑都
MF 10 東慶悟
MF 16 佐藤恵允
MF 22 遠藤渓太
MF 37 小泉慶
MF 53 北原槙
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 13 波多野豪
DF 4 木本恭生
DF 99 白井康介
MF 8 高宇洋
MF 17 寺山翼
MF 18 橋本拳人
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 20 中谷進之介
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
MF 27 美藤倫
MF 47 ファン・アラーノ
MF 51 満田誠
FW 11 イッサム・ジェバリ
控え
GK 1 東口順昭
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
DF 33 中野伸哉
MF 10 倉田秋
FW 7 宇佐美貴史
FW 8 食野亮太郎
FW 23 デニス・ヒュメット
FW 42 南野遥海
監督
ダニエル・ポヤトス