[4.25 J1第12節](国立)

※19:30開始

主審:飯田淳平

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 7 安斎颯馬

DF 30 岡哲平

DF 32 土肥幹太

MF 5 長友佑都

MF 10 東慶悟

MF 16 佐藤恵允

MF 22 遠藤渓太

MF 37 小泉慶

MF 53 北原槙

FW 19 マルセロ・ヒアン

控え

GK 13 波多野豪

DF 4 木本恭生

DF 99 白井康介

MF 8 高宇洋

MF 17 寺山翼

MF 18 橋本拳人

MF 33 俵積田晃太

FW 28 野澤零温

FW 39 仲川輝人

監督

松橋力蔵

[ガンバ大阪]

先発

GK 22 一森純

DF 2 福岡将太

DF 3 半田陸

DF 4 黒川圭介

DF 20 中谷進之介

MF 16 鈴木徳真

MF 17 山下諒也

MF 27 美藤倫

MF 47 ファン・アラーノ

MF 51 満田誠

FW 11 イッサム・ジェバリ

控え

GK 1 東口順昭

DF 5 三浦弦太

DF 15 岸本武流

DF 33 中野伸哉

MF 10 倉田秋

FW 7 宇佐美貴史

FW 8 食野亮太郎

FW 23 デニス・ヒュメット

FW 42 南野遥海

監督

ダニエル・ポヤトス