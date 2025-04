CHAINON(シェノン)初出展！ビューティーワールド ジャパン 東京 2025

CHAINONは、2025年4月28日(月)〜30日(水)に東京ビッグサイトで開催される日本最大級の美容専門展示会「ビューティーワールド ジャパン 東京 2025」に出展します。

ビューティーワールド ジャパン 東京 2025

開催日程 :2025年4月28日(月)〜30日(水)10:00〜18:00(最終日は16:30まで)

会場 :東京ビッグサイト(東京国際展示場)

ブース番号:ホール/Hall:E7

小間番号/Booth Number:F047

今回の出展では、ブランドを代表する高機能まつ毛美容液「CHAINON アイラッシュセラム」を中心に、CHAINONが提案する“美容医療×日常ケア”の融合を体感できます。

【CHAINON(シェノン)について】

CHAINON(シェノン)は、美容皮膚科医・酒井知子医師が立ち上げたスキンケア・ビューティーブランドです。

私たちがお届けしたいのは、「鏡を見るのが楽しくなる」――そんなかけがえのない毎日。

“CHAINON(幸せの連鎖)”という名前には、触れる人の心を美しく、そしてその心が創る豊かな社会を次の世代に繋げたいという想いが込められています。

美容医療の枠を超え、スキンケアやコスメだけでなく、サプリメントや食品、ファッションまで幅広く展開。

医学的根拠に基づいた成分を、医学的根拠に基づいて配合し、多様なライフスタイルの中で生きる人々の健やかな肌と心を支え続けます。

