ZTE傘下のNubia Technology(以下、Nubia)は16日、同社が展開する「REDMAGIC」ブランドにおける次期ゲーミングスマートフォン(スマホ)「REDMAGIC 10 Air(型番:NX779J)」を現地時間(EDT)の2025年4月23日(水)8時に発表すると予告しています。日本時間(JST)では同日21時で、REDMAGIC 10 Airは日本でも発売することが案内されています。

The #REDMAGIC10Air is on its way. See the full reveal on April 23rd.

The #REDMAGIC10Air is coming in 3 amazing colors.

Let us know which one’s calling your name. pic.twitter.com/UHuYxKw5Oc