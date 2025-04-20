Nubia、次期ゲーミングスマホ「REDMAGIC 10 Air」の発表を4月23日に実施！Snapdragon 8 Gen 3搭載で薄型軽量に。日本でも発売へ
|次期ゲーミングスマホ「REDMAGIC 10 Air」が4月23日に発表へ！日本での発売も決定
ZTE傘下のNubia Technology（以下、Nubia）は16日、同社が展開する「REDMAGIC」ブランドにおける次期ゲーミングスマートフォン（スマホ）「REDMAGIC 10 Air（型番：NX779J）」を現地時間（EDT）の2025年4月23日（水）8時に発表すると予告しています。日本時間（JST）では同日21時で、REDMAGIC 10 Airは日本でも発売することが案内されています。
薄さ、軽さ、そして圧倒的な映像美。— REDMAGIC Japan｜レッドマジック【日本公式】 (@REDMAGIC_JP) April 18, 2025
三位一体を遂げたゲーミングスマホ「REDMAGIC 10 Air」、日本上陸決定。
来週、発表をどうぞお楽しみに。#REDMAGIC #REDMAGIC10Air #スマホ #ゲーミングスマホ pic.twitter.com/pFRSYtqadZ
REDMAGIC 10 AirはREDMAGICブランドにおける次期ゲーミングスマホで、初のAirを冠した薄型軽量モデルとなると見られており、SoCにSnapdragon 8 Gen 3 Mobile Platformを搭載し、冷却システムのICE-Xによって高く安定した性能を備え、普段使いにも適したモデルになるようです。また引き続いてフロントカメラはアンダーディスプレイカメラですっきりとしたデザインとなっており、本体色にTwilight（Black）とHailstone（White）に加え、Flare（Orange）もラインナップしているとのことです。
主な仕様は約6.8インチFHD+（1116×2480ドット）AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約400ppi）やWi-Fi 7、Bluetooth 5.4、NFC、USB Type-C端子（USB 2.0）、急速充電（最大80W）、画面内指紋認証、顔認証、生活防水・防塵（IP54）、デュアルステレオスピーカー、位置情報取得（トリプルバンドA-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSSなど）など。カメラは以下の構成で、内蔵メモリー（RAM）と内蔵ストレージは12GB RAM＋256GBストレージと16GB RAM＋512GBストレージが用意されています。
＜フロントカメラ＞
・約1600万画素CMOS（1／2.77型、1画素1.12μm）＋広角レンズ（F2.0）
＜リアカメラ＞
・約5000万画素CMOS（1／1.5型、1画素1.0μm、PDAF、4in1）＋広角レンズ（F1.9、OIS）
・約5000万画素CMOS（1／2.88型、1画素0.61μm、4in1）＋超広角レンズ（F2.2）
The #REDMAGIC10Air is on its way.— REDMAGIC (@redmagicgaming) April 16, 2025
See the full reveal on April 23rd.
The #REDMAGIC10Air is coming in 3 amazing colors.— REDMAGIC (@redmagicgaming) April 17, 2025
Let us know which one’s calling your name. pic.twitter.com/UHuYxKw5Oc
記事執筆：memn0ck
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