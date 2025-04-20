薄さ、軽さ、そして圧倒的な映像美。

三位一体を遂げたゲーミングスマホ「REDMAGIC 10 Air」、日本上陸決定。



来週、発表をどうぞお楽しみに。#REDMAGIC #REDMAGIC10Air #スマホ #ゲーミングスマホ pic.twitter.com/pFRSYtqadZ