日本人にとって、旅の醍醐味の1つといえばお弁当。

海外にはあまり駅弁という考え方が無いため、海外の人々も日本にくるとそのお弁当の種類の多さに驚くほど。

例えば、米どころ新潟が誇る絶品の駅弁「えび千両ちらし」、群馬県が誇る美味しい駅弁「登利平(とりへい)」の鳥めし弁当に、お弁当としてもおつまみとしても美味しく味わえる「国技館やきとり」、そして名古屋のひつまぶし巻きに、広島が誇るソウルフード!むすびのむさしの「おにぎり弁当」、さらにはサバサンドなど、さまざまな美味しい駅弁が存在している。

今回は日本全国各地に存在する美味しいお弁当の中から、浜松駅直結のメイワン1Fで購入できる3社のウナギ弁当を食べ比べてみたので、その内容をご紹介したい。

・浜松駅の改札を出てすぐの場所にあるメイワン駅まちウエスト(MAY ONE EKIMACHI WEST)で購入できる駅弁をご紹介

今回は浜松駅直結のメイワン駅まちウエスト(MAY ONE EKIMACHI WEST)の1階で購入できる3社のウナギ弁当をご紹介する。

ちなみに、駅ビルの名前がメイワン(MAY ONE)の理由は5月1日に開業したから、ということだそうだ。



お店は、「浜名湖養魚漁協直営店」、「自笑亭」、「浜名湖 山吹」の3つ。



3社3様のお弁当を味わってみると、それぞれが特徴あるお弁当となっており、さすが浜松と唸ってしまうのだ。



・「浜名湖養魚漁協直営店」のお弁当とは?

まず「浜名湖養魚漁協直営店」だが、売り場はこのような形になっている。



今回は販売されている弁当のうち、1番安価な「浜名湖」を購入し、自宅に持ち帰った上で味わった。



まず弁当はタレ、山椒、長めの竹の割り箸が付属されており、



添えられているのは、しば漬けだ。



そして肝心の鰻の味わいだが、香ばしく焼き上げられているため、うなぎの地焼きの味わいを堪能できる。香ばしいウナギを堪能できるためなのか、タレが非常にさっぱりとしているため、胃もたれを感じることなく満足度の高いウナギ弁当を堪能できる。



・「自笑亭」のお弁当とは?

次に「自笑亭」だが、売り場はこのような形になっている。



今回は販売されている鰻の弁当のうち、「うなぎ飯」を購入し、自宅に持ち帰った上で味わった。



まず弁当には、小さめの割り箸とおしぼりが付属されており、



弁当の中には、タレ、山椒、そして細く刻まれた大根の桜漬けが添えられている。そして鰻には経木が被せられている。



肝心の鰻の味わいだが、経木が被せられているためなのかは定かではないが、3社の中で最もうなぎの地焼きの味わいを堪能できると感じた。タレは少し甘めの味付けであるが、地焼きならではの食感や香りを非常に楽しめる逸品であった。



厚みのあるウナギの食べ応えという部分で非常に満足度の高い弁当だと感じた。



・「浜名湖 山吹」のお弁当とは?

最後に、「浜名湖 山吹」だが、売り場はこのような形になっている。



今回は販売されている鰻の弁当のうち、最も低価格な弁当を購入し、自宅に持ち帰った上で味わった。



実はこちらのウナギ弁当は、他の2つの弁当とは違い、関東スタイルのうなぎである。



まず弁当はタレ、山椒、長めの割り箸が付属されており、



添えられているのは、つぼ漬けときゅうりの漬物だ。



肝心の鰻の味わいだが、3社の中で最も柔らかいうなぎの仕上がりとなっている。箸でも簡単に切れるふわふわ感を楽しめる鰻が好みの方は、こちらのお店の鰻弁当がオススメだ。



東海道の海の関所である新居宿の名物「鰻の蒲焼き」は古今東西を問わず、永遠に旅人に愛される味わいであり、それらを手頃に味わえるウナギ弁当は、わざわざ浜松で途中下車して味わっても良い、と言っても過言ではない味わいだ。

そしてそんな場所で販売されている鰻の弁当は、3社3様であり、舌の肥えた旅人を存分に満足させてくれるラインナップが揃っているのだ。

今度の休日にはそんな味わいを堪能するために、浜松を訪れてみてはいかがだろうか?きっとそこにはたくさんの人々が味わってきた、永遠に未来へと受け継いでいきたい、最高の味わいがあるに違いないのだ。

お店 浜名湖養魚漁協直営店 浜名湖うなぎ丸浜 浜松駅エキマチ店

住所 静岡県浜松市中央区砂山町6-1 浜松駅ビル メイワン

営業時間 08:00 - 21:00

定休日 年中無休

お店 自笑亭

住所 静岡県浜松市中央区砂山町6-1 浜松駅ビル メイワン

営業時間 08:00 - 21:00

定休日 年中無休

お店 浜名湖山吹 浜松駅エキマチ店

住所 静岡県浜松市中央区砂山町6-1 浜松駅ビル メイワン

営業時間 08:00 - 21:00

定休日 年中無休

