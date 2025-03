¾Æ¤­ÉÕ¤«¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ëÂÎ¸³¡ªTCL JAPAN ELECTRONICS¡Ö25G64¡×¤ò´Þ¤à4¥â¥Ç¥ë

TCL JAPAN ELECTRONICSは、Mini LED技術を搭載した最新ゲーミングモニター「25G64」を含む、G64シリーズとG74シリーズ計4モデルの新製品を4月15日より順次発売します。

TCL JAPAN ELECTRONICS「25G64」を含む4モデル

TCL JAPAN ELECTRONICSは、Mini LED技術を搭載した最新ゲーミングモニター「25G64」を含む、G64シリーズとG74シリーズ計4モデルの新製品を4月15日より順次発売。

25G64は、Mini LEDモニターとして驚異の300Hzリフレッシュレートに対応し、FPSゲーマー向けに設計されたプロフェッショナルeSportsモデルです。

さらに、MOBAゲーム向けの「32G64」「27G64」や、Amazon先行発売4Kホームオフィス向けの「27G74」も発表。

Mini LEDの圧倒的な映像美と高速リフレッシュレートが融合し、ゲーミングモニターの新たな基準を築きます。

■ 25G64の主な特長

25G64

25G64 背面

【300Hzリフレッシュレート & 1ms応答速度】

TCL 25G64は、ネイティブ300Hzの超高速リフレッシュレートを実現し、GTG 1msの応答速度と相まって、驚異的な滑らかさを提供します。

敵の動きを一瞬で捉え、シューティングゲームで圧倒的なアドバンテージを得ることができます。

【量子ドットMini LED搭載 × HDR600対応】

180ゾーンのMini LEDローカルディミングにより、より深みのあるコントラストと細部まで鮮明な映像を実現。

HDR600対応で、暗所の視認性を向上させ、ゲームの没入感を高めます。

【FreeSync Premium対応】

フレームレートの変動に適応し、ティアリングやカクつきを最小限に抑え、より快適なゲーミング体験を提供します。

【25G64スペック】

想定価格 :オープン価格

画面サイズ :25インチ

パネル種類 :HFSパネル

解像度 :FHD(1920×1080)

最大リフレッシュレート:300Hz

HDR対応 :DisplayHDR600

応答速度 :1ms(GTG)

コントラスト比 :1000:1

表面タイプ :非光沢(ノングレア)

接続ポート :HDMI 2.1×2 @240Hz、DisplayPort 1.4×1 @300Hz

■ 27G64の主な特長

27G64

27G64 背面

【2560×1440 WQHD × 180Hz】

27インチサイズのWQHDディスプレイが、ゲームの世界をより鮮明に映し出します。

180Hzの高速リフレッシュレートで、スムーズなゲームプレイを実現します。

【HDR600 & Mini LED 180ゾーン】

HDR600対応のMini LEDバックライトにより、より明るく、より深いコントラストを実現。

ゲームだけでなく、映像コンテンツも高精細に楽しめます。

【FreeSync & G-SYNC Compatible】

スムーズな映像表示を可能にし、ティアリングのない快適なゲーミング体験を提供します。

【27G64スペック】

想定価格 :オープン価格

画面サイズ :27インチ

解像度 :WQHD(2560×1440)

最大リフレッシュレート:180Hz

HDR対応 :DisplayHDR600

応答速度 :1ms(GTG)

コントラスト比 :5000:1

表面タイプ :非光沢(ノングレア)

接続ポート :HDMI 2.1×2 @144Hz

DisplayPort 1.4×1 @180Hz

■ 32G64の主な特長

32G64

32G64 背面

【2560×1440 WQHD × 180Hz】

32インチの広大な画面とWQHD解像度が、広い視野を提供し、ゲームの細部まで鮮明に映し出します。

さらに、180Hzの高リフレッシュレートにより、スムーズな動きを実現。

MOBAやRPGに最適です。

【DisplayHDR600】

Mini LEDによるローカルディミング技術を搭載し、HDR600の高いダイナミックレンジを実現。

黒の引き締まりや明るい部分のディテールをしっかり再現し、立体感のある映像表現を可能にします。

【FreeSync Premium】

可変リフレッシュレートに対応し、ティアリングやスタッタリングを防止。

より滑らかで快適なゲーミング体験を提供します。

【32G64スペック】

想定価格 :オープン価格

画面サイズ :32インチ

解像度 :WQHD(2560×1440)

最大リフレッシュレート:180Hz

HDR対応 :DisplayHDR600

応答速度 :1ms(GTG)

コントラスト比 :3500:1

表面タイプ :非光沢(ノングレア)

接続ポート :HDMI 2.1×2 (2560×1440 @144Hz, 1920×1080 @180Hz)

DisplayPort 1.4×1 @180Hz

内蔵スピーカー :3W×2

■ 27G74の主な特長(Amazon先行発売)

27G74

27G74 背面

【4K UHD解像度 × 量子ドットMini LED】

プロフェッショナルな作業環境を提供する27G74は、HDR600対応の800nit高輝度ディスプレイにより、圧倒的な映像美を実現。

フル機能Type-CやKVMスイッチを搭載し、快適なオフィス環境をサポートします。

【27G74スペック】

想定価格 :オープン価格

画面サイズ :27インチ

パネル種類 :HVAパネル

解像度 :4K(3840×2160)

最大リフレッシュレート:60Hz

HDR対応 :DisplayHDR600

応答速度 :1ms(GTG)

コントラスト比 :3600:1

表面タイプ :非光沢(ノングレア)

色域 :sRGBカバー率:99%, DCI-P3カバー率:96%

接続ポート :HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1

内蔵スピーカー :3W×2

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 焼き付かないリアル体験!TCL JAPAN ELECTRONICS「25G64」を含む4モデル appeared first on Dtimes.