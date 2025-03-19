º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¤Ò¤¿±£¤¹¡È°ìÈÌ¿ÍºÊ¡É¤È½Å¤Ê¤ë¡¢¡ÖÉ½¤Ë½Ð¤Ê¤¤ºÊ¡×¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼é¤êÂ³¤±¤¿¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É
¡¡3·î19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖMLB³«ËëÀï¡¦Åìµþ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç¡¢¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤È¤ÎÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÆüËÜ¡È³®Àû¡ÉÅÐÈÄ¤ò¡¢¿·º§¤Î¡È°ìÈÌ¿Í½÷À¡É¤Ï¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢·ëº§Á°¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Èþ¿Í½÷Í¥¤È¤Î¥Ç¥ì¥Ç¥ì¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2·î22Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡¢
¡ÔÀèÆü¡¢°ìÈÌ½÷À¤ÎÊý¤ÈÆþÀÒÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø»ä¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢É×ÉØ¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¡¡ÅÅ·â·ëº§¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÊó¹ð¤·¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯2023Ç¯3·î¤Ë·ëº§È¯É½¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î³«ËëÀï¤òÁ°¤Ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¤¬¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ïº£¤Ê¤ª·ëº§Áê¼ê¤ò¡È±£¤·¤¿¡É¤Þ¤Þ¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼êºÊ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡È±üÍÍ²ñ¡É¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ÎË¬Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²¾¤ËA»Ò¤µ¤ó¤È¤¹¤ë¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤ÎºÊ¤é¤·¤½÷À¤Ï¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö±ü¤µ¤ó¤â¿ÍÃÎ¤ì¤º¡ÈÍèÆü¡É¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ï¡¢MLB»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¸«²ò¡£
±üÍÍ²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¶¯À©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡Ö¤Þ¤º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò´Þ¤á¤¿³ÆµåÃÄ¤Î¡È±üÍÍ²ñ¡É¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÏÁª¼ê¤ò²ÈÂ²Áí½Ð¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â±üÍÍ²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¶¯À©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¤Þ¤¿µåÃÄ¼çºÅ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÁ³¤ê¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨»²²Ã¤·¤Ê¤¯¤È¤âÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤â±üÍÍ²ñ¤ËËè²ó´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÆüËÜ¤òËþµÊ¤¹¤ë±üÍÍ²ñ¤ËÆ±¹Ô¤»¤º¤È¤â¡¢¤Ò¤½¤«¤ËA»Ò¤µ¤ó¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Çº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊºÊ¤ò¤Ò¤¿±£¤¹º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤À¤¬¡¢¡È¤ª¼êËÜ¡É¤È¤Ê¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¤¤¤ë¡£²ÈÂ²¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÎý¤êÊâ¤¯MLB¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ä¤¤¤¾ÎÙ¤ê¤ËºÊ¤òÎ©¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¾°æ½¨´î»á¡Ê50¡Ë¤À¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹ºßÀÒ»þ¤Î2008Ç¯3·î¡¢ÂçÃ«¤é¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë·ëº§È¯É½¤·¤¿¾¾°æ»á¡£¤Ò¤È¤ê²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Æ±»á¤Ï¡¢¼«¤éÉÁ¤¤¤¿»÷´é³¨¤Ç²Ö²Ç¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¡¢°Ê¸å¤â¡Ö8ºÐÇ¯²¼¤Î25ºÐ¸µOL¡×¤ÎÁÇÀ¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²¸»Õ¡¦Ä¹Åè»á¤«¤é¤Î¡Ö·ëº§¤Î¥¹¥¹¥á¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÅö»þ¡¢É×ºÊ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÃµ¤ëÆ°¤¤ÏÀä¤¨¤º¡¢¼ÂºÝ¤Ë±ü¤µ¤ó¤é¤·¤½÷À¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿ÇÞÂÎ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÉ¬¤º°Ï¤ß¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¾¾°æ»á¤Î»Ñ¤Ë·ÇºÜ¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤È¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë±ü¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤º¤È¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤á¤Æ²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤â¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÃÛ¤«¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤Î°Õ»×¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¾¾°æ»á¤¬¡È°ìÈÌ½÷À¡É¤òÁª¤ó¤ÀÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¸»Õ¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº»á¡Ê89¡Ë¤Î¡È¶µ¤¨¡É¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ½÷Í¥¤È¤Î¸òºÝ¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¾¾°æ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§Áê¼ê¤Ë¤Ï¡ÈÎ¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤¬¤¤¤¤¡É¤È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤ê¡¢±ü¤µ¤ó¤Ï¡È±üÍÍ²ñ¡É¤Ë¤ÏÉ½Î©¤Ã¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âµåÃÄ¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼³èÆ°¤Ë¤ÏÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾¾°æ¤µ¤ó¤À¤±¤Ë¡¢±ü¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿¿ÍÃÎ¤ì¤º¡¢Î¢¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÎ¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¡É¤È·ë¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡ÇÉ¼ê¤ËÉ½¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬¥á¥¸¥ã¡¼ºÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£