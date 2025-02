森香澄、“仲良し”堀未央奈は「思ったより陽気で笑いにストイック」

フリーアナウンサーの森香澄(29歳)、元乃木坂46の堀未央奈(28歳)が、2月1日に放送されたバラエティ番組「ちょっと福岡行ってきました!」(TVQ九州放送)に出演。仲良しの2人、森から見た堀について、「思ったより陽気」で「笑いにストイック」と語った。番組は今回、プライベートで仲の良い、森香澄と堀未央奈が福岡日帰り旅に挑戦。その道中、乃木坂46卒業後、モデルや女優として活動する堀について、森が印象を語る。

森は「思ったより陽気な人、というか。自分を持ってて、芯があって、みたいなカッコいいイメージだったけど、芸人? 芸人だから」と語り、堀は「ねぇ〜、違うよ?」とツッコミ。それでも森は「笑いにストイック、結構」と話すと、堀も「めっちゃストイックだと思う」と認め、森が「なんか反省とかしてそうだもん。プライベートのごはんを反省してそう」とコメント。堀は「カラオケとかも、いかに笑いを取るかっていう」「私、カラオケで、高須クリニックの曲歌うんですけど、イントロ流れた時にみんな『聞いたことあるぞ…?』みたいな。おしゃれな洋楽かな? と思いますよね。『♪Let me see your smile〜』って歌詞が入ったとき『高須クリニックだ〜!』っていうのでひと笑い取れるので。そこに賭けて一生懸命、お風呂で覚えて」と語った。