ルームランナーとの戦い!? YouTubeチャンネル「walter santi」では、ルームランナーに翻弄される猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「不思議そうな顔がかわいすぎる」「好奇心旺盛だね!」の声が続出しました。

「どうして入れないのニャ?」

注目を集めたのは「Cat Tries to Hide Under a Moving Truck on a Treadmill」という動画。

動画に映し出されたのは猫の「インディ」。ルームランナーの上を走るトラックのおもちゃに、視線は釘付けです。

トラックのおもちゃはひもで固定されているため、ひたすらルームランナーの上を走り続けています。同じ場所に留まり続けるトラックを見て、もしかしてインディは「車体の下に隠れられる」と思ったのでしょうか? トラックの下に潜ろうとしています。

しかし、トラックも床も動いているため、インディの思惑はなかなかうまくいかないよう。必死に潜り込もうとするインディの姿に、思わず笑ってしまう飼い主さんの声が聞こえます。

潜り込もうとするとトラックも前進してしまい、インディは「どうして入れないのニャ?」「不思議ニャン…」とキョトンとした表情です。

ルームランナーに翻弄されるインディに、飼い主さんはトラックの上にエサを置いておくことを思いついたよう。トラックの天井に置かれたエサを器用に食べるインディですが、足の置き場が見つからず、片足だけルームランナーの上を歩いている姿がキュートでたまりません。

エサに夢中のインディはトラックの後ろに回り込み、まるでベビーカーを押すようにうまくバランスを取りながらごはんを食べていました。

動画を見た視聴者からは「飼い主さんに笑われてもめげないインディがかわいい」「楽しそうな飼い主さんの笑い声が余計に面白いね」と、平和な日常の一コマに癒やされたという声が続出。楽しそうなインディと飼い主さんの日常を、ぜひあなたものぞいてみてはいかがでしょうか?