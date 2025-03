ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハリウッド映画の名作シリーズをテーマにした大人気エリア『ジュラシック・パーク』

そのエリアにある「ディスカバリー・レストラン」のグランドメニューがリニューアル!

恐竜をモチーフにしたおいしいハンバーガーが提供されています☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ディスカバリー・レストラン」グランドメニュー

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

リニューアルオープン日:2025年3月8日(土)

販売店舗:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ディスカバリー・レストラン」

映画『ジュラシック・パーク』に登場するビジターセンターを再現した人気レストラン『ディスカバリー・レストラン』が、子どもから大人まで誰もが大好きなハンバーガーレストランにリニューアル!

T-REX の迫力をビーフや黒いバンズで豪快に表現した「T-REX・バーガーセット」や、トリケラトプスの背中にキッズの好きなハンバーガーやポテトがつまった「トリケラトプス・キッズバーガーセット」など、恐竜をイメージしたダイナミックでボリューム満点のメニューが多数登場します。

また、質感やデザインなど細部にこだわったカートフードも新登場!

ジャイロスフィアと戯れるベイビーラプトルがかわいい「ラプトル&ジャイロスフィア・ポップコーンバケツ」 、亜熱帯のジャングルを迷彩柄のデコレーションで表現した「ジュラシック・パーク・チョコレートチュリトス 〜レモン〜」もあわせて紹介していきます。

T-REX・バーガーセット

価格:3,500円

T-REX の迫力を黒いバンズで豪快に表現した「T-REX・バーガーセット」

ビーフパティやローストビーフ、オニオンブロッサムを挟んでボリューム満点!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

※各日の販売数には限りがあります。各日販売数に達した場合は、販売終了となります

ラプトル・バーガーセット

価格:2,300円

ピリッと刺激的なペッパーベーコンで、攻撃的な肉食恐竜・ラプトルを表現!

スモーキーなBBQソースで楽しむ本格バーガーです。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ラプトルのごとく豪快にバーガーにかぶりついていただきたいメニューです。

プテラノドン・バーガーセット

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

価格:2,100円

バーガーからはみ出すほどビッグなフライドチキンで、空を駆けるプテラノドンを表現!

ボリューム満点ながらあっさりと楽しめるアボカドサルサ味です。

モササウルス・バーガーセット

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

価格:2,000円

巨大なモササウルスをイメージした、ド迫力のフィッシュフライバーガー。

ディルやざく切り野菜で仕上げたこだわりのタルタルソースがポイントです。

トリケラトプス・キッズバーガーセット

価格:1,000円

トリケラトプスの背中にキッズの好きなハンバーガーやポテトがつまった「トリケラトプス・キッズバーガーセット」

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ゴツゴツとした恐竜らしい形にもこだわったバンズが楽しい!

スペシャルドリンク 古代の海〜ソルトレモン&ライチソーダ〜

価格:700円/メガサイズ 1,200円

海を感じるブルーカラーにソルトライチの味わいが爽やかなドリンク。

レギュラーサイズにくわえ、

1リットルのビッグサイズも登場☆

フライドポテト 〜ブラックペッパー&チェダーチーズソース〜

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

(写真右)価格:600円

ブラックペッパー&濃厚なチェダーチーズのトッピングで食べるフライドポテト。

やみつきになるおいしさです。

ジュラシックパーク・ケーキ〜チョコ&ダークチェリー〜

価格:2,000円

ジュラシック・パークをジオラマにしたようなユニークなケーキ。

シェアしていただくのにおすすめのサイズです☆

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

フライングダイナソー・カップケーキ〜チョコ&ラズベリー〜

価格:900円

マグマあふれる火山の上空をプテラノドンが舞う様子を表現したケーキ。

ジュラシック・パークの世界をそのままに、濃厚な味わいが楽しめるチョコレートケーキです。

カートワゴン

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

カートワゴンでは、ジャイロスフィアと戯れるベイビーラプトルがかわいい「ラプトル&ジャイロスフィア・ポップコーンバケツ」 、亜熱帯のジャングルを迷彩柄のデコレーションで表現した「ジュラシック・パーク・チョコレートチュリトス 〜レモン〜」も発売!

ジュラシック・パーク・チョコレートチュリトス 〜レモン〜

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

価格:700円

販売場所:ロストワールド・レストラン入口横フードカート

ジュラシック・パークらしい迷彩カラーデコレーションのチュリトス。

レモン香る、爽やかなおいしさです。

ラプトル&ジャイロスフィア・ポップコーンバケツ

価格:4,000円

販売場所:ディスカバリー・レストラン横ポップコーンカート

ジャイロスフィアデザインのポップコーンバケツ。

無邪気なベイビーラプトルがかわいい!

質感や構造など細部までこだわりが光るデザインです。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「ジュラシックパーク」の世界観がより楽しめるメニューが盛りだくさん!

2025年3月8日(土)にリニューアルオープンした、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ディスカバリー・レストラン」の紹介でした。

※『ディスカバリー・レストラン』は、伊藤ハム株式会社が協賛しています

