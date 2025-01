2025年1月23日にSamsung製スマートフォン「Galaxy S25シリーズ」が発表されました。この発表に合わせて、GoogleがGalaxy S25シリーズで使用可能になる新たなAI機能を複数発表しています。Samsung Galaxy S25 Series Sets the Standard of AI Phone as a True AI Companion - Samsung Global Newsroom

Project Astra is our vision for a universal AI assistant. Soon some of its capabilities will come to Android & Samsung Galaxy S25 devices via @GeminiApp! Super excited to partner w/ @SamsungMobile & @Android to bring Astra features there first. More to come in the months ahead. https://t.co/XAP5FAiLlB— Demis Hassabis (@demishassabis) January 22, 2025

Ready, press, Gemini! Long press the power button on your Samsung Galaxy device to launch your personal AI assistant. And, get 6 months of the Google One AI Premium Plan at no charge on the @SamsungMobile Galaxy S25 devices. pic.twitter.com/MmewD3XrWz— Android (@Android) January 22, 2025

https://news.samsung.com/global/samsung-galaxy-s25-series-sets-the-standard-of-ai-phone-as-a-true-ai-companionNew Gemini app features coming to Android deviceshttps://blog.google/products/gemini/new-gemini-app-updates-android/Google announces Android updates for Samsung Galaxy S25 and morehttps://blog.google/products/android/google-ai-samsung-galaxy-s25/Galaxy S25シリーズでは、サイドボタンを長押しすることでGoogle製AI「Gemini」を呼び出せます。Galaxy S25シリーズのGeminiは「拡張機能」に対応しており、1つの指示に対して複数のアプリを使って応答することができます。例えば、「ペット同伴可能でテラス席のあるイタリア料理店を探して、候補をテキストメッセージで送信して」と指示すると、「Googleマップで料理店を検索して候補を見つける」「見つけた候補をテキストにまとめて、メッセージアプリで送信する」という一連の動作を自動で実行できます。また、Geminiとリアルタイムで会話できる「Gemini Live」にも対応しています。Gemini LiveにはGalaxy S25シリーズの発表と同時に「画像やファイル、YouTubeの動画を見せながら会話する機能」も追加されています。「画像やファイル、YouTubeの動画を見せながら会話する機能」はGalaxy S25シリーズだけでなく、Galaxy S24シリーズやPixel 9シリーズでも利用可能で、今後数週間で対応機種が増える予定です。Google DeepMindのCEOでノーベル賞受賞者のデミス・ハサビス氏はGemini Liveなどの新機能をProject Astraの成果としてアピールしています。また、画像やカメラ映像の物体を円で囲って詳細情報を調べられる「かこって検索」にもアップデートが施されており、画面上の電話番号やメールアドレス、URLを自動識別できるようになっています。さらに、Galaxy S25シリーズにはGeminiの追加機能を利用可能な「Google One AIプレミアムプラン」が6カ月間無料で付いてきます。海外メディアのAndroid Policeによると、Galaxy S25シリーズでは「Gemini NanoによるローカルAI機能」を利用可能であることをGoogleの担当者が認めたとのこと。また、TechCrunchはGalaxy S25シリーズが画像の編集履歴を保存してAI生成画像などを見分けられるようにする「Content Credentials」に対応すると報じています。