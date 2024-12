Googleが開発するAIチャットボットの「 Gemini 」を改良するために、競合AI企業であるAnthropicのClaudeを利用しているとテクノロジーメディアのTechCrunchが報じました。Google is using Anthropic's Claude to improve its Gemini AI | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/12/24/google-is-using-anthropics-claude-to-improve-its-gemini-ai/

より優れたAIモデルの構築を競うテクノロジー業界では、AI企業が自社のAIモデルの出力を競合他社のAIモデルと比較して評価することが頻繁にあります。GoogleはGeminiの出力の正確さを改善するため、出力を他者に評価してもらうべく請負業者を利用しており、出力の真実性や冗長性など複数の基準に従ってGeminiを採点しています。TechCrunchが独自に入手した情報によると、Geminiの改良に取り組む請負業者はGeminiとClaudeの回答のどちらが優れているかを判断するために、ひとつのプロンプトにつき最大30分を与えているそうです。請負業者によると、Geminiを他の無名のAIモデルと比較するために使用するGoogle社内プラットフォームに、最近になってAnthropicのClaudeへの言及が現れ始めたとのこと。TechCrunchに情報提供した請負業者のひとつは、提示された出力の少なくともひとつに「私はAnthropicによって作成されたClaudeです」と記されていたと証言しています。また、Google社内で行われたチャットでは、請負業者がClaudeの応答がGeminiよりも安全性を重視しているように見えることに気付いたことが示されています。ある請負業者は、Google社内プラットフォームの中で「Claudeの安全設定はAIモデルの中で最も厳しい」と評価していたそうです。Claudeが他のAIモデルよりも安全だと評価された理由は、ロールプレイングなどの安全ではないと判断したプロンプトに応答しなかった点だそうです。また、Claudeが回答を避けるようなプロンプトに対して、Geminiが「ヌードとボンデージ」を含む回答を出力したケースも報告されています。Anthropicの商用利用規約には、顧客がAnthropicの承認なしに「競合製品やサービスを構築するため」あるいは「競合AIモデルをトレーニングするため」にClaudeにアクセスすることが明確に禁じられています。ただし、GoogleはAnthropicの主要投資家でもあるとTechCrunchは指摘。TechCrunchはGoogleにGeminiの改良にClaudeを利用している件について質問しており、これに対してGeminiを運営するGoogle DeepMindの広報担当者であるシラ・マクナマラ氏は、「Google DeepMindではAIモデルの出力を比較している」ことを認めていますが、Claudeの使用に関する承認を得ているかどうかについては回答しませんでした。また、「GeminiのトレーニングにAnthropicのモデルを使用したという指摘は不正確です」と述べ、GeminiのトレーニングにClaudeを利用していることは否定しました。なお、TechCrunchはAnthropicにもコメントを求めていますが、記事作成時点では返答は得られていません。