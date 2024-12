Microsoftの元CEOで読書家としても知られるビル・ゲイツ氏が、2024年冬のホリデーシーズンにおすすめの書籍5冊を紹介しています。Books to keep you warm this holiday season | Bill Gateshttps://www.gatesnotes.com/home/home-page-topic/reader/holiday-books-2024

Books to keep you warm this holiday season - YouTube◆An Unfinished Love Storyゲイツ氏は「人生で最高の5冊の本」に「リンカーン」を入れているように、伝記作家のドリス・カーンズ・グッドウィン氏の作品の大ファンとのこと。そんなグッドウィン氏が2024年3月に出版した「An Unfinished Love Story」は、いわばグッドウィン氏の半生を振り返った自伝で、特にジョン・F・ケネディ大統領とリンドン・ジョンソン大統領の元で政策専門家およびスピーチライターを務め、2018年に死没した夫のリチャード・グッドウィン氏との生活に焦点が当てられています。◆The Anxious Generation社会心理学者のジョナサン・ハイト氏が2024年3月に出版した「The Anxious Generation」では、かつての「屋外での遊びを中心とした子ども時代」から現代では「スマートフォンを中心とした子ども時代」に移行しており、これが子どもたちの感情の発達と処理の方法をどのように変えてきたかを説明しています。ゲイツ氏は「この本は、現代に生きる若者を育て、一緒に働き、教育するすべての人にとって必読の書です」と評しています。◆Engineering in Plain Sight2022年11月に刊行された「Engineering in Plain Sight」は、送電網や道路、鉄道、橋、トンネル、変圧器など、我々が日常的に目にするさまざまな物の構造や仕組みについて図説するというもの。ゲイツ氏は「地面から突き出ているパイプを見て『これは何だ?』と思ったことはありませんか。もしもその経験があるなら、『Engineering in Plain Sight』はあなたにピッタリの本となるでしょう。『Engineering in Plain Sight』はあなたの好奇心を刺激し、あなたのこれまでの疑問を解決してくれるはずです」と語りました。◆THE COMING WAVE AIを封じ込めよ DeepMind創業者の警告(原題:The Coming Wave: Technology, Power, and the Twenty-first Century's Greatest Dilemma)GoogleのAI開発部門であるGoogle DeepMindの前身であるDeepMindの共同創設者で、記事作成時点ではMicrosoftのAI部門・Microsoft AIでCEOを務めるムスタファ・スレイマン氏が2023年9月に刊行したこの本は、台頭するAIが遺伝子編集などの他の科学の進歩とどう結び付いているのかを説明しています。また、AIの台頭によるリスクについてもスレイマン氏は警告しており、ゲイツ氏は「私たちが危険を冒さずにこれらのテクノロジーのメリットを享受するために、私たちが対策する必要があるリスクや克服する必要がある課題について示しています。近年のAIの台頭を理解したいなら、この本が最適です」と評価しています。◆Federerオマケとしてゲイツ氏は、2022年に引退したテニスプレイヤーのロジャー・フェデラー氏の人生とキャリアを振り返った「Federer」をおすすめしています。ゲイツ氏は「この本はかなり高価で、小型犬と同じくらいの重量があるため、万人向けではありません」と前置きしつつも「フェデラー氏のキャリアについて私はほとんどすべてを知っていると思っていましたが、彼のキャリア初期についてこの本から多くのことを学びました。この本にはほとんど公開されてこなかったフェデラー氏の写真が数多く掲載されており、フェデラー氏のファンだけでなくテニスファンにとっても特別な一冊になるでしょう」と語りました。