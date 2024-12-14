来週の主な予定 今年最後のFOMCと日銀会合 中国住宅価格に日本消費者物価 米PCEと英中銀も 来週の主な予定 今年最後のFOMCと日銀会合 中国住宅価格に日本消費者物価 米PCEと英中銀も

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来週の主な予定 今年最後のFOMCと日銀会合 中国住宅価格に日本消費者物価 米PCEと英中銀も



・今年最後のFOMC 3会合連続利下げほぼ確実か、メンバーによる来年の金利見通しに注目

・今年最後の日銀会合 12月は利上げ見送りとの見方、1月会合に向けたヒント示されるか

・週末に日本11月の消費者物価指数 伸び加速の見込み、前年比で3%大台乗せる可能性も

・中国11月の住宅販売価格に小売売上高 9月末の支援策の効果薄れ活動ペース鈍化か

・英消費者物価指数 前年比で伸び加速の見通し、翌日には英中銀政策金利



FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（～19日）



16日（月）

中国新築住宅価格・中古住宅価格・不動産投資（11月）

中国小売売上高・鉱工業生産・失業率（11月）

ドイツ製造業PMI・非製造業PMI速報値（12月）

ユーロ圏製造業PMI・非製造業PMI速報値（12月）

英製造業PMI・非製造業PMI速報値（12月）

米製造業PMI・非製造業PMI速報値（12月）

米NY連銀製造業景気指数（12月）

シムカス・リトアニア中銀総裁、リトアニア中銀主催年次経済会議開会挨拶

ラガルドECB総裁、ドンブロウスキス欧州委副委員長、リトアニア中銀主催年次経済会議出席

デギンドスECB副総裁、会議挨拶

シュナーベルECB理事、欧州経済政策研究センター（CEPR）会議出席

エスクリバ・スペイン中銀総裁、講演

ウンシュ・ベルギー中銀総裁、講演

ショルツ独首相、信任投票実施



17日（火）

英雇用統計・週平均賃金（10月）

米小売売上高（11月）

カナダ消費者物価指数（11月）

NZ財務省半期に1度の経済財政見通し

スペイン中銀経済予測公表

カジミール・スロバキア中銀総裁、記者会見

レーン・フィンランド中銀総裁、経済予測公表



18日（水）

訪日外客数（11月）

独連銀月次報告書

英消費者物価指数・生産者物価指数（11月）

米FOMC結果、経済予測公表、パウエルFRB議長 記者会見

ミュラー・エストニア中銀総裁、世界経済について講演

レーンECBチーフエコノミスト、MNI主催「ユーロ圏経済とECB金融政策」討論会参加

ナーゲル独連銀総裁、イベント参加



19日（木）

NZ GDP（第3四半期）

豪消費者インフレ期待（12月）

日銀金融政策決定会合結果、植田日銀総裁 記者会見

英中銀政策金利

米GDP確報値（第3四半期）

米新規失業保険申請件数（14日終了週）

米フィラデルフィア連銀景況指数（12月）

EU首脳会議

プーチン露大統領、年次記者会見



20日（金）

日本消費者物価指数（11月）

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）

カナダ小売売上高（10月）

米個人所得支出（11月）

米個人消費支出（PCE）価格指数（11月）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（12月）



※予定は変更することがあります

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