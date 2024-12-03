オリックス時代のイチロー (C)Kyodo News

写真拡大

　野球殿堂博物館は3日、2025年野球殿堂入り候補者を発表した。

　競技者表彰・プレーヤー表彰では新たに阿部慎之助氏、イチロー氏、上原浩治氏、福浦和也氏の4名が候補に加わった。

【競技者表彰・プレーヤー表彰】

赤星憲広

浅尾拓也

新井貴浩

荒木雅博

井口資仁

石井琢朗

稲葉篤紀

岩瀬仁紀

小笠原道大

川相昌弘

桑田真澄

小久保裕紀

佐々岡真司

城島健司

高橋由伸

田口壮

野村謙二郎

前田智徳

松井稼頭央

松中信彦

宮本慎也

山粼武司

山口鉄也

Ｔ.ローズ

＜新候補者＞

阿部慎之助

イチロー

上原浩治

福浦和也

【競技者表彰エキスパート表彰】

足立光宏

安仁屋宗八

新井宏昌

有藤通世

大沢啓二

大島康徳

掛布雅之

加藤英司

栗山英樹

佐藤義則

柴田勲

辻発彦

土橋正幸

長池徳士

梨田昌孝

ブーマー

松岡弘

谷沢健一

＜新候補者＞

岡田彰布

尾花高夫

【特別表彰】

宇佐美徹也

金子鋭

鈴木義信

郄橋昭雄

富澤宏哉

尾藤公

宮井勝成

大和球士

＜新候補者＞

近藤 兵太郎

斎藤 三郎