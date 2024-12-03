イチロー氏、上原浩治氏らが野球殿堂の候補者入り！
野球殿堂博物館は3日、2025年野球殿堂入り候補者を発表した。
競技者表彰・プレーヤー表彰では新たに阿部慎之助氏、イチロー氏、上原浩治氏、福浦和也氏の4名が候補に加わった。
【競技者表彰・プレーヤー表彰】
赤星憲広
浅尾拓也
新井貴浩
荒木雅博
井口資仁
石井琢朗
稲葉篤紀
岩瀬仁紀
小笠原道大
川相昌弘
桑田真澄
小久保裕紀
佐々岡真司
城島健司
高橋由伸
田口壮
野村謙二郎
前田智徳
松井稼頭央
松中信彦
宮本慎也
山粼武司
山口鉄也
Ｔ.ローズ
＜新候補者＞
阿部慎之助
イチロー
上原浩治
福浦和也
【競技者表彰エキスパート表彰】
足立光宏
安仁屋宗八
新井宏昌
有藤通世
大沢啓二
大島康徳
掛布雅之
加藤英司
栗山英樹
佐藤義則
柴田勲
辻発彦
土橋正幸
長池徳士
梨田昌孝
ブーマー
松岡弘
谷沢健一
＜新候補者＞
岡田彰布
尾花高夫
【特別表彰】
宇佐美徹也
金子鋭
鈴木義信
郄橋昭雄
富澤宏哉
尾藤公
宮井勝成
大和球士
＜新候補者＞
近藤 兵太郎
斎藤 三郎
競技者表彰・プレーヤー表彰では新たに阿部慎之助氏、イチロー氏、上原浩治氏、福浦和也氏の4名が候補に加わった。
【競技者表彰・プレーヤー表彰】
赤星憲広
浅尾拓也
新井貴浩
荒木雅博
井口資仁
石井琢朗
稲葉篤紀
岩瀬仁紀
小笠原道大
川相昌弘
桑田真澄
小久保裕紀
佐々岡真司
城島健司
高橋由伸
田口壮
野村謙二郎
前田智徳
松井稼頭央
宮本慎也
山粼武司
山口鉄也
Ｔ.ローズ
＜新候補者＞
阿部慎之助
イチロー
上原浩治
福浦和也
【競技者表彰エキスパート表彰】
足立光宏
安仁屋宗八
新井宏昌
有藤通世
大沢啓二
大島康徳
掛布雅之
加藤英司
栗山英樹
佐藤義則
柴田勲
辻発彦
土橋正幸
長池徳士
梨田昌孝
ブーマー
松岡弘
谷沢健一
＜新候補者＞
岡田彰布
尾花高夫
【特別表彰】
宇佐美徹也
金子鋭
鈴木義信
郄橋昭雄
富澤宏哉
尾藤公
宮井勝成
大和球士
＜新候補者＞
近藤 兵太郎
斎藤 三郎