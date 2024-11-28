¸¤¤ÈÊë¤é¤»¤Ð¡ÚÂè465ÏÃ¡Û¡Ö¥¨¥Þ¤ÎÆæ¤Î¤Õ¤¯¤é¤ß②¡×
»éËÃ¼ð¤Ç¤â°¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î±ê¾ÉÈ¿±þ¡£¤³¤Î¤Õ¤¯¤é¤ß¤òÈ¯¸«¤¹¤ë°ì½µ´ÖÁ°¤Ë¥¨¥Þ¤Ïº®¹ç¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤é¤½¤ÎÆü¤Ï°ÂÀÅ¤Ë¤¹¤ë¤·ÍÍ»Ò¤â¸«¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¿ôÆü¸å¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÉûÈ¿±þ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¿Í´Ö¤¬¤è¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¿¥³¥í¥Ê¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤âÆó¡¢»°Æü¸å¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÉûÈ¿±þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ä¤Ï¿ôÆü¸å¤ËÂÇ¤Ã¤¿²Õ½ê¤¬¼ð¤ì¤ÆÄË¤ß¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î±ê¾ÉÈ¿±þ¤ÇÄË¤ß¤¬½Ð¤ë¸¤¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¨¥Þ¤ÏÁ´Á³µ¤¤Ë¤·¤ÆÌµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶²¤é¤¯ÄË¤¯¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËèÆü³ÎÇ§¤·¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥È¥ê¥Þー¤µ¤ó¤â¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢£±¥õ·îÈ¾¤Ç¤¹¤Ã¤«¤ê¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÀ¸¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¤·¼ã¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Åª³Î¤Ë¿ÇÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î±ê¾ÉÈ¿±þ¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤ÈÉÝ¤¤ÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤Ï¶ËÃ¼¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÉÂ±¡¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¦Á°¤Ë¸¡º÷¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿´Â¡¤Ë°¤¤¤Î¤Ç¡£
¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¸å¤Ïµ©¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤èー¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£