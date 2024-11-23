来週の【重要イベント】米新築住宅販売、米個人所得、鉱工業生産 (11月25日～12月1日) 来週の【重要イベント】米新築住宅販売、米個人所得、鉱工業生産 (11月25日～12月1日)



―――――――――――――――――――11月25日 (月) ――

◆国内経済

・9月景気動向指数[改定値] (14:00)

・10月外食売上高 (14:00）

・10月全国百貨店売上高 (14:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ11月Ifo景況感指数 (18:00)

・米国2年国債入札

【海外決算】

[米]ズームビデオ

◆新規上場、市場変更 など

〇京極運 <9073> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)



―――――――――――――――――――11月26日 (火) ――

◆国内経済

・10月企業向けサービス価格指数 (8:50)

・11月月例経済報告

◆国際経済ｅｔｃ

・米国9月S&Pケースシラー住宅価格 (23:00)

・米国9月FHFA住宅価格指数 (23:00)

★米国11月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (27日0:00)

★米国10月新築住宅販売件数 (27日0:00)

・米国11月リッチモンド連銀製造業指数 (27日0:00)

★FOMC (11月6日～7日開催分) 議事要旨 (27日4:00)

・米国5年国債入札

【海外決算】

[米]アナログ・デバイセズ 、デル 、クラウドストライク 、ワークデイ 、オートデスク 、HP 、ベストバイ



―――――――――――――――――――11月27日 (水) ――

◆国内経済

・40年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア市場休場

・1-10月中国工業企業利益 (10:30)

・ドイツ12月Gfk消費者信頼感 (18:30)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

・米国7-9月期個人消費[改定値] (22:30)

・米国7-9月期GDP[改定値] (22:30)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国10月耐久財受注 (22:30)

・米国10月卸売在庫 (22:30)

★米国10月個人所得 (28日0:00)

★米国10月個人消費支出 (28日0:00)

・米国10月仮契約住宅販売指数 (28日0:00)

・米国石油在庫統計 (28日0:30)

・ニュージーランド中銀が政策金利を発表

・米国7年国債入札



―――――――――――――――――――11月28日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・10月建機出荷 (13:00)

・臨時国会召集 (会期は12月21日まで)

◆国際経済ｅｔｃ

★米国市場休場（感謝祭）

・ユーロ圏10月マネーサプライM3 (18:00)

・ユーロ圏11月消費者信頼感[確報値] (19:00)

・ユーロ圏11月景況感指数 (19:00)

・ドイツ11月消費者物価指数 (22:00)

・韓国中銀が政策金利を発表

◆新規上場、市場変更 など

★ククレブ・アドバイザーズ <276A> ：東証Ｇ上場

〇いなげや <8182> [東証Ｐ]：上場廃止



―――――――――――――――――――11月29日 (金) ――

◆国内経済

★10月完全失業率 (8:30)

★10月有効求人倍率 (8:30)

・11月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

★10月鉱工業生産 (8:50)

・10月商業動態統計 (8:50)

・10月自動車輸出実績 (13:00)

・11月消費動向調査 (14:00)

・10月新設住宅着工件数 (14:00)

・石破首相が所信表明演説

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★米国市場は短縮取引

★ブラックフライデー

・ドイツ11月失業率 (17:55)

・ユーロ圏11月消費者物価指数 (19:00)

・インド7-9月期GDP (19:30)

・米国11月シカゴ購買部協会景気指数 (23:45)

◆新規上場、市場変更 など

★グロービング <277A> ：東証Ｇ上場

★テラドローン <278A> ：東証Ｇ上場



―――――――――――――――――――11月30日 (土) ――

◆国内経済ｅｔｃ

★中国11月製造業PMI (10:30)

・中国11月非製造業PMI (10:30)



―――――――――――――――――――12月 1日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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