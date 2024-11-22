ノジマオンラインの「ブラックフライデーセール」がスタート！ Switch本体+ソフト同時購入で最大2,200円引きなどゲームがお買い得
【ノジマオンライン：ブラックフライデーセール】
11月22日11時～12月1日23時59分
11月22日11時～12月1日23時59分
ノジマは、同社のWebサイト・ノジマオンラインにて「ブラックフライデーセール」を11月22日11時より開始した。期間は12月1日23時59分まで。
ノジマオンラインのブラックフライデーセールが本日11月22日より本格スタート。数量限定特価セールや、Nintendo Switchの本体とソフトなどの同時購入で最大2,200円引きが実施されるなど、ゲーム関連商品がお買い得となる。
そのほか、ブラックフライデーセール期間中は生活家電やおもちゃなどの特別価格販売、クーポン配布など様々な施策が実施される。
□ノジマオンライン「ブラックフライデーセール」のページ
ノジマオンラインにて「ブラックフライデーセール」にて販売されるゲーム製品（一部）
【ブラックフライデー】【担当イノウエ】です- ノジマオンライン (@ENETJP) November 22, 2024
本日よりノジマオンラインではブラックフライデー本格的に開始となります！
スタートとして、11月22日は「ゲームの日」… pic.twitter.com/AiPPN1tKhk
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