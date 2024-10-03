日本初開催！Tokyo Couture Fashion Week

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SMILE LABOは、フランスで20年の歴史を誇る国際的クチュールファッションショー「Oriental Fashion Show Paris」を主催する、「アンダルスのシルクロード協会」とMedia Path Enterpriseと正式に三社間のパートナーシップ契約を締結しました。

この提携により、2024年10月18日(金)に日本初の国際的クチュールファッションショーイベント「Tokyo Couture Fashion Week(TCFW)」を、東京マリオットホテルにて盛大に開催します。

 

Tokyo Couture Fashion Week

 

 

SMILE LABOは、フランスで20年の歴史を誇る国際的クチュールファッションショー「Oriental Fashion Show Paris」を主催する、「アンダルスのシルクロード協会」とMedia Path Enterpriseと正式に三社間のパートナーシップ契約を締結。

この提携により、2024年10月18日(金)に日本初の国際的クチュールファッションショーイベント「Tokyo Couture Fashion Week(TCFW)」を、東京マリオットホテルにて盛大に開催します。

 

「Tokyo Couture Fashion Week」は、日本を代表する国際的かつ上質なクチュールファッションショーであり、国内外の著名なデザイナーや50名以上のモデルが集結し、華やかなコレクションを披露します。

また、ファッションブランドや企業による展示会やプロモーションも同時開催され、国内外から注目を集める絶好の機会となります。

イベント当日には、ビューティーページェント世界大会でタイトルを受賞したクイーン達による「World Queens Runwayショー」や、地域のオピニオンリーダー育成を目的とした「Diamond Award Collection Runway Show」も同時開催され、さらに華やかなステージが繰り広げられます。

イベント詳細： https://tokyocouturefashionshow.com

■『Tokyo Couture Fashion Week』について

「Tokyo Couture Fashion Week」では、日本をはじめ世界各地から300名以上の関係者を招待し、観光とテキスタイルアートの振興を目的としたデザインコレクションを披露します。

参加者には、小売バイヤー、メディア関係者、有名人、デザイナー、インフルエンサーなどが含まれ、特にVVIP層を中心に進行する豪華なイベントとなります。

【開催概要】

イベント名： Tokyo Couture Fashion Week

(同時開催：World Queens Runway Show、

Diamond Award Collection Runway Show)

開催日時　： 2024年10月18日(金) 17:00〜23:00(15:00開場)

会場　　　： 東京マリオットホテル　ザ・ゴデンヤマボールルーム

(〒140-0001　東京都品川区北品川4-7-36)

アクセス　： 新幹線・JR各線・京急線「品川」駅(高輪口)

無料送迎バス約5分、徒歩10分

参加費　　： VVIP席：110,000円(税込)

VIP席：75,000円(税込)

S席：55,000円(税込)

＊全席ディナーコース＋ドリンク飲み放題付き

参加条件　： チケット購入必須(VVIP席、VIP席、S席)

ドレスコードあり(フォーマルスーツまたはフォーマルドレス)

定員　　　： 300名

主催　　　： 株式会社SMILE LABO

申込方法　： Tokyo Couture Fashion Week チケット購入特設サイト

または、LINE公式アカウントよりお申し込み

LINE公式アカウント https://lin.ee/ZDjPruH

＜タイムテーブル＞

15:00　　受付開始

15:00〜　レッドカーペット

17:00〜　開演

・World Queens Runwayショー

・Diamond Award Collection 着物ショー

18:00〜　クチュールドレスファッションショー 1st Stage

19:00〜　ディナースタート

・Diamond Award Collection ドレスランウェイショー

20:00〜　クチュールドレスファッションショー 2nd Stage

22:00〜　アワード

23:00〜　終演

「Diamond Award Collection Runway Show」では、ドレスランウェイショーの様子が審査員と会場の投票により審査され、初代「Diamond Beautist」5名が選出されます。

また、「Tokyo Couture Fashion Show」で選ばれた『最優秀デザイナー』1〜2名には、2025年1月26日にフランス・パリで開催される「Oriental Fashion Show Paris」で作品を披露する機会が与えられます。

同様に、『最優秀ファッションモデル』2名にも「Oriental Fashion Show Paris」でのモデル出演権が授与されます。

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