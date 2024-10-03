日本初開催！Tokyo Couture Fashion Week
SMILE LABOは、フランスで20年の歴史を誇る国際的クチュールファッションショー「Oriental Fashion Show Paris」を主催する、「アンダルスのシルクロード協会」とMedia Path Enterpriseと正式に三社間のパートナーシップ契約を締結しました。
この提携により、2024年10月18日(金)に日本初の国際的クチュールファッションショーイベント「Tokyo Couture Fashion Week(TCFW)」を、東京マリオットホテルにて盛大に開催します。
Tokyo Couture Fashion Week
SMILE LABOは、フランスで20年の歴史を誇る国際的クチュールファッションショー「Oriental Fashion Show Paris」を主催する、「アンダルスのシルクロード協会」とMedia Path Enterpriseと正式に三社間のパートナーシップ契約を締結。
この提携により、2024年10月18日(金)に日本初の国際的クチュールファッションショーイベント「Tokyo Couture Fashion Week(TCFW)」を、東京マリオットホテルにて盛大に開催します。
「Tokyo Couture Fashion Week」は、日本を代表する国際的かつ上質なクチュールファッションショーであり、国内外の著名なデザイナーや50名以上のモデルが集結し、華やかなコレクションを披露します。
また、ファッションブランドや企業による展示会やプロモーションも同時開催され、国内外から注目を集める絶好の機会となります。
イベント当日には、ビューティーページェント世界大会でタイトルを受賞したクイーン達による「World Queens Runwayショー」や、地域のオピニオンリーダー育成を目的とした「Diamond Award Collection Runway Show」も同時開催され、さらに華やかなステージが繰り広げられます。
イベント詳細： https://tokyocouturefashionshow.com
■『Tokyo Couture Fashion Week』について
「Tokyo Couture Fashion Week」では、日本をはじめ世界各地から300名以上の関係者を招待し、観光とテキスタイルアートの振興を目的としたデザインコレクションを披露します。
参加者には、小売バイヤー、メディア関係者、有名人、デザイナー、インフルエンサーなどが含まれ、特にVVIP層を中心に進行する豪華なイベントとなります。
【開催概要】
イベント名： Tokyo Couture Fashion Week
(同時開催：World Queens Runway Show、
Diamond Award Collection Runway Show)
開催日時 ： 2024年10月18日(金) 17:00〜23:00(15:00開場)
会場 ： 東京マリオットホテル ザ・ゴデンヤマボールルーム
(〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-36)
アクセス ： 新幹線・JR各線・京急線「品川」駅(高輪口)
無料送迎バス約5分、徒歩10分
参加費 ： VVIP席：110,000円(税込)
VIP席：75,000円(税込)
S席：55,000円(税込)
＊全席ディナーコース＋ドリンク飲み放題付き
参加条件 ： チケット購入必須(VVIP席、VIP席、S席)
ドレスコードあり(フォーマルスーツまたはフォーマルドレス)
定員 ： 300名
主催 ： 株式会社SMILE LABO
申込方法 ： Tokyo Couture Fashion Week チケット購入特設サイト
または、LINE公式アカウントよりお申し込み
LINE公式アカウント https://lin.ee/ZDjPruH
＜タイムテーブル＞
15:00 受付開始
15:00〜 レッドカーペット
17:00〜 開演
・World Queens Runwayショー
・Diamond Award Collection 着物ショー
18:00〜 クチュールドレスファッションショー 1st Stage
19:00〜 ディナースタート
・Diamond Award Collection ドレスランウェイショー
20:00〜 クチュールドレスファッションショー 2nd Stage
22:00〜 アワード
23:00〜 終演
「Diamond Award Collection Runway Show」では、ドレスランウェイショーの様子が審査員と会場の投票により審査され、初代「Diamond Beautist」5名が選出されます。
また、「Tokyo Couture Fashion Show」で選ばれた『最優秀デザイナー』1〜2名には、2025年1月26日にフランス・パリで開催される「Oriental Fashion Show Paris」で作品を披露する機会が与えられます。
同様に、『最優秀ファッションモデル』2名にも「Oriental Fashion Show Paris」でのモデル出演権が授与されます。
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