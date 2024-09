ハワイとディズニーの魅力が融合した一大リゾート

ハワイの自然や文化と伝統に、ディズニーのマジックが融合した「アウラニ・ディズニー・リゾート&スパ コオリナ・ハワイ」。ハワイ語で「楽しい場所」という意味を持つコオリナ地区に位置するこのリゾートは、緑豊かな山々と穏やかな海の間にあり、ワイキキの喧騒から離れた静けさを楽しみながら、オアフ島の魅力を存分に満喫することができます。

広大なリゾート内にはプールやウォータースライダーをはじめ、レストランやラウンジ、フィットネスセンターにスパ、キッズクラブ、そしてさまざまなタイプの客室があるほか、ホテルコンシェルジュなどのサービスも充実。さらにはアウラニ・リゾートでバケーションを楽しむミッキーマウスと仲間たちに会えるスペシャルなプログラムもあるのです。

リゾート内の至る場所に「隠れミッキー」があるのも魅力のひとつ。ホテルの壁や床、客室の家具などから、宝探し気分で見つけてみて。ハワイの伝説の妖精「メネフネ」も隠れているので探してみましょう。

プールエリアの先には、美しいコオリナの青い海が広がります。ホテルの宿泊者は、通常のビーチチェアやパラソルを無料で利用できるのもうれしいポイント。シュノーケル、パドルボードなどの有料レンタルサービスもあるので、眩しい太陽の下でハワイのビーチアクティビティを楽しんでみてはいかが?



朝から晩までめいっぱい楽しめる人気のアクティビティ

アウラニが誇る広々としたプールエリアには、5つのプールを中心に、13のウォーターアクティビティ施設があります。流れるプールやウォータースライダー、ジェットスパ、ロマンチックなインフィニティ・エッジ など、全制覇したいですね。

8200平方フィートの広さがあるアウラニ最大のプール「ワイコロヘ・プール」は、段差のないゼロエントリープール。「ワイコロヘ」はハワイ語で「いたずら好きな水」という意味で、その名にふさわしい遊び場です。プールサイドでリラックスするもよし、トンネルを抜けるボディ・スライドで大はしゃぎするもよし。大人から子どもまで楽しめます。ディズニーキャラクターが参加するプールパーティもここで行われるので、お見逃しなく。

オアフ島唯一のプライベート・ラグーン「レインボー・リーフ」は、ハワイ近郊のサンゴ礁が再現されており、何百匹もの熱帯魚を間近に見ながらシュノーケリングを楽しめます。リーフの外側にあるビューイング・ウィンドウからは、水中を覗いたり写真撮影もできますよ。

コオリナ・ビーチを一望できる「カ・マカ・グロット」は、時間帯により異なる表情を見られるので、滞在中に何度も訪れたい場所のひとつ。とくに日没後はライトアップが美しく、洞窟に霧がかかるなどの演出もみどころです。



ハワイらしさ満載のエンターテインメントも見逃せない

家族みんなで楽しめるエンターテインメントが多彩なアウラニ。アクティビティやショーのほとんどが、ホテルの滞在費に含まれているのも大きな魅力です。

「アンティーズ・ビーチ・ハウス」は、4〜12歳のキッズが、ゲームやクラフト、映画鑑賞などを楽しめるアクティビティセンター。ホテル宿泊ゲストのみ参加可能なので、セキュリティも万全です。ハワイアンカルチャー体験やスーパーヒーローとの出会いなどテーマは日替わりなので、事前確認をお忘れなく。

夜空を照らすファイヤーピット(焚き火台)のそばで、ハワイに伝わる物語に耳を傾ける「モオレロ・ファイヤー・ピット・ストーリーテリング」。ときにやさしく、ときに躍動感たっぷりなアンクルの物語の世界に、 子どもから大人まで引き込まれていくことでしょう。

カヌー(ヴァア)でコオリナの浜辺にたどり着いた祖先のルーツや、ハワイの歴史を表現する華麗なショーをビュッフェ料理とともに楽しめる「カ・ヴァア:ルアウ・アット・アウラニ・ディズニー・リゾート&スパ」。開演前にはレイ作りやスタンプタトゥ体験などのアクティビティもあり、自由に参加できます。ディズニーならではのスペシャルゲストの登場もお楽しみに。



個性豊かなレストランでおいしい料理を堪能

リゾート内には個性豊かなレストランが多数あります。コオリナのビーチを一望できるファインダイニングからディズニーキャラクターと出会えるレストラン、カジュアルなカフェまで、旅のスタイルに合わせて、アウラニならではの食事を満喫できます。

ハワイの伝統的な収穫祭をイメージした、ファミリー向けのレストラン「マカヒキ」。朝食の時間帯は、ディズニーのキャラクターたちと出会えるスペシャルタイム。夜は旬の食材をふんだんに用いた3コースディナーがサーブされます。

キッズ用の朝食メニューは、ミッキーマウスとミニーマウスの形がキュートな特製ワッフル。大人用のワッフルもミッキーマウスとミニーマウスに交換できるので、ご希望の場合はぜひリクエストしてください。フォトジェニックでおいしいブレックファストとともに楽しい一日をスタートしましょう。

オーシャンフロントの特等席でロマンチックな食事を楽しめるレストラン「アマアマ」。ハワイ産の食材を使ったモダンな4コースディナーは、どれも華やかで上質な味。厳選されたワインリストも「アマアマ」の魅力のひとつです。

早朝から夜9時まで営業している便利なテイクアウト・レストラン「ウル・カフェ」。ベーグルやピザなど、時間帯によって変わる多彩なメニューをカジュアルに楽しみましょう。リゾート内のドリンクステーションで何度でもドリンクを補充できる、エコでお得な「リフィルマグ」も店内で販売しています。

各種ペイストリーのほかにも、お好みでカスタマイズできる「ポケボウル」や、ミッキーマウスの形をした「スパムむすび」など、バラエティ豊かなメニューが揃います。



アウラニ限定のレア・アイテムがずらりと並ぶ「カレパ・ストア」も見逃せないショップのひとつ。「カレパ」とはハワイ語で「商人」の意味。オアフ島の伝統的な雑貨店をイメージしたカジュアルな雰囲気の店内には、ディズニーキャラクターのぬいぐるみやロゴ入りグッズ、アパレルをはじめ、滞在中に必要なフードやドリンク、日用品などが揃います。

左「オル・メル ぬいぐるみ 」$35、右「シェリーメイ ぬいぐるみ」$40

自然と音楽が大好きな「オル・メル」は、オアフ島出身。アロハシャツがお似合いですね。ダッフィーのお友達「シェリーメイ」もバケーションスタイルでかわいい!このほかに、ミッキーマウスやミニーマウスのアウラニ限定ぬいぐるみもありますよ。

「ミニーマウス・カチューシャ」$40

大きなリボンとプルメリアがアクセントのカチューシャも、アウラニ限定のアイテム。スパンコールに太陽の光が反射して、キラキラ輝きます。

「ミッキーマウス・キーホルダー」$10

アロハシャツ&サングラス姿の陽気なミッキーマウスが、シャカポーズを決めているキーホルダーは、おみやげにもぴったりなアイテムです。

「アウラニ・オリジナル・ショートブレッド」$30〜

ミッキーマウスの形をしたオリジナルクッキーは、売り切れ必至の大人気アイテム。ナッツなしの「オリジナル」、マカダミアナッツ入りの「チョコレートディップ」、両方ほしくなりますね。おみやげとしてはもちろん、大切な方への贈り物にもぴったりです。



リゾート感あふれる客室で特別な時間を過ごそう

落ち着いた雰囲気と快適さが魅力の客室は、スタンダードやスイートルームなどのほか、 キッチンや洗濯機付きで暮らすように過ごせるヴィラタイプのお部屋もあります。滞在日数や人数に合わせて選べるのがうれしいですね。

ベーシックなスタンダードルームは、ハワイの島々をテーマにしたシックなインテリアで統一されています。すべての客室には、ラナイ(ベランダ)があるので、オーシャンビューやアイランド・ガーデンビューなど、客室によって変わる景色を楽しむことができます。

大きめのバスタブや可動式シャワーが設置されたバスルームも快適。シャンプー、コンディショナー、バスジェル、バスソープ、ローション等のアメニティが充実しているのも魅力です。

インテリアにも、さりげなくディズニーらしさを感じさせる工夫が見られます。客室内の隠れミッキーも探してみて!

アロハスピリットとディズニーの魅力がたっぷり詰まった「アウラニ・ディズニー・リゾート & スパ コオリナ・ハワイ」。世代を超えて楽しめるマジカルな楽園で、極上の休日を過ごしてみませんか?

As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney



■アウラニ・ディズニー・リゾート&スパ コオリナ・ハワイ(あうらに・でぃずにー・りぞーどあんどすぱ こおりな・はわい)

住所: 92-1185 Ali'Inui Drive, Kapolei

TEL:808-674-6200

チェックイン/アウト:15時以降(スタンダード・ルーム&スイート )、16時以降(スイート&ヴィラ )/11時

料金:室料は予約時に要確認

URL:https://www.disneyaulani.com/jp/



TEXT: るるぶ情報版(海外)編集部

PHOTO:アウラニ・ディズニー・リゾート&スパ コオリナ・ハワイ



