レゴジャパンが、レストランをコンセプトに、お子さんやその家族のクリエイティビティや創造力を刺激するポップアップイベント「レゴ(R)ブロックでつくる くるくる クリエイティブレストラン」を東急プラザ表参道にて開催!

サポートクリエイターとして、“バズるスイーツを次々と創り出す原宿系動画クリエイター”しなこさんを迎え、レゴ(R)ブロックを使ったオリジナルスイーツに見立てた作品の制作やイベント会場での作品展示が予定されています☆

東急プラザ表参道「オモカド」レゴ(R)ブロックでつくる くるくる クリエイティブレストラン

開催期間:2024年10月23日(水)〜10月27日(日)

開催時間:11:00〜20:00

参加費:無料

開催場所:東急プラザ表参道「オモカド」5階 LOCUL

レゴジャパンは、子どもたちの遊びの機会減少を受け、遊びの重要性を発信するブランドキャンペーン『Rebuild the World 創造力が、世界を変える - 遊ぶチカラを解き放とう!- 』を2024年9月10日(火)よりスタート。

レゴグループは、世界中の子どもたちの遊び不足を解消し、子どもの発達における遊びの重要性と遊ぶことの楽しさを発信するため、2023年に引き続きキャンペーンを世界各国で展開します。

キャンペーンでは、子どもたちが無限の創造力を解き放ち、自由に遊べる機会を提供するとともに、子どもを取り巻く大人に対しても遊ぶことの大切さを再認識する機会をさまざまなコンテンツを通して発信。

また、キャンペーンの開始にあわせ、子どもたちが“クリエイティブな遊び”のパワーで、大人たちが働く無機質なオフィス空間を楽しさと喜びのある空間に変える様をユニークに表現したTVCM、Web動画も公開されます。

さらに、レストランをコンセプトに、お子さんやその家族のクリエイティビティや創造力を刺激するポップアップイベント「レゴ(R)ブロックでつくる くるくる クリエイティブレストラン」を、東急プラザ表参道にて開催。

シェフになりきり、まるで料理を作るように材料となるレゴ(R)ブロックを自由に選んで、好きなものをつくって楽しむことができます。

サポートクリエイターには、YouTubeで主にASMR動画を投稿しているほか、“バズるスイーツを次々と創り出す原宿系動画クリエイター”しなこさんが就任。

レゴ(R)ブロックを使ったオリジナルスイーツに見立てた作品の制作やイベント会場での作品展示が予定されています。

作品はしなこさんの動画、およびレゴジャパン公式Instagramでも紹介される予定です。

くるくるディスプレイ・ショーケース

レゴ(R)ブロックでつくった自分の作品を乗せることができる、回転すし店のようなくるくるとまわるレーンが登場。

自分の作品を別の来場者にも披露することができます。

組み立てが初めてでも大丈夫!ビルドミッションメニュー

自由な作品づくりをサポートしてくれる「組み立てが初めてでも大丈夫!ビルドミッションメニュー」

料理を選ぶようにメニュータブレットからお題を選択し、作品を組み立てるサポートコンテンツが見られるツールも用意される予定です。

フォトスポット

記念撮影ができるフォトスポットも登場。

レゴ(R)ブロックでつくられた大きな3Dモデルと一緒に写真を撮ることができます。

シェフになりきって、レゴ(R)ブロックで好きなものを作って楽しめるポップアップイベント。

「レゴ(R)ブロックでつくる くるくる クリエイティブレストラン」は、東急プラザ表参道「オモカド」にて2024年10月23日(水)から10月27日(日)まで開催されます☆

