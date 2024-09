2024年8月14日にGoogleが発表した新型折りたたみスマートフォン「Pixel 9 Pro Fold」のレビュー記事を海外メディアが一斉に公開し始めたので、評価をまとめてみました。Google Pixel 9 Pro Fold: 未来への扉を開く Gemini 搭載https://store.google.com/jp/product/pixel_9_pro_foldPixel 9 Pro FoldはGoogle史上最も効率的なカスタムSoCのGoogle Tensor G4を搭載しており、同チップは最先端のAIモデルを実行するように最適化されています。メモリ(RAM)は16GB、ストレージは256/512GB、バッテリー容量は4650mAhです。ディスプレイは閉じた状態で使用できる6.3インチのActuaアウター ディスプレイと、開いた状態で使用できる8インチのSuper Actua Flexインナーディスプレイの2枚を搭載。

背面カメラはトリプルカメラシステムを採用しており、48メガピクセルの広角カメラ、10.5メガピクセルの超広角マイクロフォーカス付きカメラ、10.8メガピクセルの5倍望遠レンズがひとつになっています。筐体には航空宇宙グレードの強化アルミニウム合金カバーを備えた多相合金スチールを採用しており、折りたたんだ状態のサイズが縦155.2mm×幅77.1mm×薄さ10.5mmで、広げた状態だと縦155.2mm×幅150.2mm×薄さ5.1mmという極薄設計の折りたたみスマートフォンです。重さは257g。日本での販売価格は256GBモデルが税込25万7500円、512GBモデルが税込27万7500円ですが、記事作成時点ではGoogle公式のオンラインストアであるGoogle Storeでは在庫切れとなっています。Buy Pixel 9 Pro Fold the Latest Foldable Smartphone from Googlehttps://store.google.com/config/pixel_9_pro_foldそんなPixel 9 Pro Foldについて、Google関連の情報を取り扱うテクノロジーメディアの9to5Googleは、「ハードウェアとバッテリー寿命は素晴らしいが欠点がひとつ」と題したレビュー記事を公開しています。Google Pixel 9 Pro Fold impressions: Stellar hardware & battery lifehttps://9to5google.com/2024/09/03/google-pixel-9-pro-fold-impressions-hardware-battery-life/9to5GoogleはPixel 9 Pro Foldを「多くのユーザーが待ち望んだ折りたたみスマートフォン」と評しています。さらに、閉じた状態で10.5mmと折りたたみスマートフォンとしては非常に薄型である点を「日常的な使用でその薄さをはっきりと実感できる」と記しました。加えて、閉じた状態でも他の折りたたみスマートフォン(アメリカで販売されているもの)では経験したことのない薄さが体感できるとして、「普通のスマートフォンのような感覚で使える」と称賛しています。それでも通常のスマートフォンと比べると重くなっている点を指摘。実際、同じGoogleのPixel 9の重量が198gであるのに対して、Pixel 9 Pro Foldは257gと50g以上も重いです。ただし、以前のモデル(Pixel Fold)と比べるとかなり改善されているそうで、「サイズに対して適切な重さだと思う」と9to5Googleは記しています。この他、折りたたみ機構のヒンジ部分やディスプレイの折り目部分もかなり改良されていると9to5Googleは評価。ただし、ディスプレイ表面が非常によく反射するため、「折り目部分が実際よりも悪く見える」と指摘しています。この他、8インチのインナーディスプレイのアスペクト比は20:9となっており、「これまで使ってきたタブレット向けアプリのレイアウトを利用するには微妙」と指摘。Google純正アプリであるGmailアプリやFiles by Googleアプリは、通常のスマートフォンやタブレット向けにデザインが最適化されていますが、Pixel 9 Pro Foldでは広い横幅を最大限活用するようなデザインになっていないと9to5Googleは指摘。ただし、Spotify、YouTube、Google Keep、Instagramといったアプリは期待通りに動作するそうです。これらの欠点を考慮しても、全体的なパフォーマンスは素晴らしく、バッテリー寿命に関しても大きな欠点はない模様。朝にバッテリーがフル充電された状態からスタートし、Zoomで1.5時間の通話をし、その後、インナーディスプレイで数時間動画やソーシャルメディアを閲覧し、夜の20時時点でデバイスの合計スクリーンタイムが6時間に達しても、バッテリーは25%残っていたそうです。9to5Googleは「Pixel 9 Pro Foldのバッテリー寿命はGalaxy Z Fold 6に匹敵し、Pixel 9 Pro XLと同等」と記しています。テクノロジーメディアのGizmodoも「私が求めていた折りたたみスマートフォンに非常に近い」と、Pixel 9 Pro Foldの仕上がりを称賛。GizmodoはPixel 9 Pro Foldの長所として「美しいディスプレイ」「素晴らしいカメラ」「魅力的なAI機能」「前モデルよりも薄くて軽い」という点を挙げており、短所としては「負荷をかけると熱くなる」「他のデバイスほど強力ではない」「価格が高い」という3点を挙げました。Google Pixel 9 Pro Fold Review in Progresshttps://gizmodo.com/google-pixel-9-pro-fold-review-2000494000CNETはPixel 9 Pro Foldについて、「Pixel 9 Pro Foldは前モデルのPixel Foldと比べるとより洗練された実用的なデザインを採用しており、大幅に改善されています。折りたたみスマートフォンは通常のスマートフォンと比べると扱いにくいため、デザイン面の改善は単なる見た目の変更に留まりません。折りたたみスマートフォンを薄く、軽く、画面サイズを大きくすることで、より自然で楽しい使用感が得られるようになります。大きなディスプレイのために折りたたみスマートフォンを購入するという層にとって、この改善は非常に重要です。これに加えて高性能なカメラを組み合わせると、Pixel 9 Pro Foldの魅力は十分に伝わってきます」「GoogleはPixel 9 Pro Foldで折りたたみスマートフォンというハードウェアを完璧に理解したようです。今はソフトウェア面により期待しています」と評しました。Google Pixel 9 Pro Fold Review in Progress: A New Design Goes a Long Way - CNEThttps://www.cnet.com/tech/mobile/google-pixel-9-pro-fold-review-in-progress-a-new-design-goes-a-long-way/Android PoliceはPixel 9 Pro Foldを「恐らく現在購入できる最も薄い折りたたみスマートフォン」と評しており、ヒンジが滑らかで頑丈に進化した点や、完全に平らに開くことができる点などを高く評価。Gizmodoは端末が熱くなる点を短所として挙げましたが、Android Policeは前モデルのPixel Foldに搭載されていたTensor G2と比べると熱問題は解消されていると評価しています。ただし、Qualcommの最新SoCと比べると「まだ熱い」そうで、比較対象によってはやはり「熱くなりやすいスマートフォン」である模様。なお、Android Policeは「SamsungやOnePlusの方がはるかに堅牢な折りたたみスマートフォンとしてのエクスペリエンスを提供している」と評しています。I've used the Pixel 9 Pro Fold for a week. Here's what you need to know right nowhttps://www.androidpolice.com/google-pixel-9-pro-fold-10-things-to-know/EngadgetはPixel 9 Pro Foldを「大人向けの光る折りたたみスマートフォン」と評し、長所として「洗練されたデザイン」「競合製品よりも優れたカメラ」「前モデルよりも薄くて軽い」「前モデルよりも熱を持たない」という4点を挙げ、短所として「価格が高い」「ソフトウェアにクセがある」という2点を挙げました。Google Pixel 9 Pro Fold review: A grown-up, glowed-up foldablehttps://www.engadget.com/mobile/smartphones/pixel-9-pro-fold-review-a-grown-up-glowed-up-foldable-170043123.htmlZDNETはPixel 9 Pro Foldを1週間使用した感想として、「レビューのためにPixel Foldを再び使用してみて、Pixel 9 Pro Foldがよりスリムで背が高く明るいディスプレイからTensor G4に至るまで、あらゆる面でアップグレードされており、前モデルよりも愛好家に勧めやすいものと感じた」と記しています。形状・ディスプレイ・チップのアップグレードだけでもPixel Foldから乗り換えるのに十分な理由になるとしながら、「新しいデザインは誰もが好むものではない」とも評しており、他にも片手で操作できる端末とはお世辞にも言えない点などを欠点として挙げました。また、インナーディスプレイのアスペクト比が20:9であるのに対して、ほとんどの映画のアスペクト比が21:9になっているため、Pixel 9 Pro Foldで映画を視聴すると映像の上下を埋める黒色のバーが非常に目立つことも指摘しています。I tested Google's $1,800 Pixel 9 Pro Fold for a week, and it wins in three major ways | ZDNEThttps://www.zdnet.com/article/i-tested-googles-1800-pixel-9-pro-fold-for-a-week-and-it-wins-in-three-major-ways/PCMagはPixel 9 Pro Foldの長所として「高品質のハードウェア」「素晴らしいディスプレイ」「安定したワイヤレスパフォーマンス」「優れたカメラ」「たくさんのAI」の5つを挙げ、短所として「高度な生産性向上機能が欠けている」「バッテリー寿命は平均的」「価格が高い」という3点を挙げました。Google Pixel 9 Pro Fold - Review 2024 - PCMag UKhttps://uk.pcmag.com/mobile-phones/154183/google-pixel-9-pro-foldAndroid CentralはPixel 9 Pro Foldを、「ほとんどの企業は顧客の要望を無視しているように感じますが、Pixel 9 Pro Foldではそれを感じません。奇妙な名前にもかかわらず、前モデルから完璧なアップグレードを実現しており、いくつか懸念点はあるもののGoogleの未来の折りたたみスマートフォンに期待を持てる内容となっています」と高く評価。なお、Android CentralはPixel 9 Pro Foldの長所として「驚くほど持ちやすく使いやすい」「全面的な再設計が正しい決断だった」「ディスプレイが明るくて鮮やか」「AI機能が豊富」という4点を挙げ、短所として「価格が高い」「スタイラスペンをサポートしていない」「最新のカメラハードウェアを搭載していない」という3点を挙げました。Google Pixel 9 Pro Fold initial review: Finding new reasons to be excited | Android Centralhttps://www.androidcentral.com/phones/google-pixel-9-pro-fold-reviewTom's GuideはPixel 9 Pro Foldについて、「巨大な8インチインナーディスプレイ、スリムなデザイン、より長いバッテリー寿命を備えた、Google初の折りたたみスマートフォンの強力な後継モデルです」と評しながら、「ソフトウェアとカメラの改良が不十分で、特にOnePlus Openなどの競合デバイスと比較すると、25万7500円からという価格ではあまりに売りにくい」と記しました。なお、Tom's GuideはPixel 9 Pro Foldの長所として「より大きく明るい8インチインナーディスプレイ」「より耐久性のある端末設計」「スマートなAI機能」「バッテリー寿命が改善されている」という4点を挙げ、短所としては「Tensor G4の期待外れのパフォーマンス」「カメラがマイナーなアップグレードしか施されていない」「前モデルのPixel Foldよりも充電速度が遅い」という3点を挙げました。Google Pixel 9 Pro Fold review | Tom's Guidehttps://www.tomsguide.com/phones/google-pixel-phones/google-pixel-9-pro-fold-reviewSlashGearはPixel 9 Pro Foldの長所として「外観」「ソフトウェアの充実度」「カメラ」「工業デザインが完璧」「偶発的な損傷を恐れずに使用できるほど頑丈」「アウターディスプレイとインナーディスプレイの両方が120Hzのリフレッシュレートに対応」という6点を挙げ、短所として「価格が高い」「一部機能がPixel 9 Proに劣る」「開いた状態でゲームをプレイすると端末が熱くなる」「リフレッシュレート120Hzの明るいディスプレイはバッテリー消耗も早い」という4点を挙げました。Google Pixel 9 Pro Fold Review: Nearly XL Great, Better Than Foldhttps://www.slashgear.com/1656099/google-pixel-9-pro-fold-review-android-phone-foldable-force/BGRはPixel 9 Pro Foldについて、「新しいフォームファクタ―とチップセットを搭載していますが、それだけで価格を正当化できるでしょうか?」と記し、あまりに端末価格が高いと指摘。BGRはPixel 9 Pro Foldの長所として「非常に機能的なフォームファクタ―」「パフォーマンスは堅実」「カメラの品質は良い」「素晴らしいソフトウェア体験」「細身」という5点を挙げ、短所として「カメラ・バッテリー・パフォーマンスは同世代のスマートフォンと比べて最高というわけではない」「価格が高い」という2点を挙げました。Google Pixel 9 Pro Fold review: Look past the spec sheethttps://bgr.com/reviews/google-pixel-9-pro-fold-review-look-past-the-spec-sheet/Mashableは「折りたたみスマートフォンが好きではないものの、選ぶならPixel 9 Pro Fold」と評しており、Pixel 9 Pro Foldの長所として「ディスプレイ」「手にとても心地よい形状」「Made You Look機能」の3点を挙げ、短所として「最高級のPixelではない」「AIの肥大化」「退屈なカラーバリエーション」の3点を挙げました。Google Pixel 9 Pro Fold review: The most comfortable foldable yet | Mashablehttps://mashable.com/review/google-pixel-9-pro-fold-1StuffはPixel 9 Pro Foldについて、「前モデルから驚異的な改良を実現しており、トップクラスのスマートフォンではないものの表彰台に上るだけのスタイル・ディスプレイ・ソフトウェアを持ち合わせている」と評価しました。なお、StuffはPixel 9 Pro Foldの長所として「大幅なデザイン変更」「安定したパフォーマンスと一日持つバッテリー寿命」「非常に高性能なカメラ」の3点を挙げ、短所として「重要な分野で競合相手に負けている」「マルチタスクは競合に比べて制限がある」「依然として目が飛び出るほど高価」という3点を挙げました。Google Pixel 9 Pro Fold review: a much more fitting foldable | Stuffhttps://www.stuff.tv/review/google-pixel-9-pro-fold-review/