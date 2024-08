AmazonがAIアシスタント「Alexa」を全面的に改修していることが以前から報じられていましたが、「アップグレード版のAlexaは2024年10月からスタートする」と海外メディアのワシントン・ポストが伝えています。Amazon aims to launch an AI Alexa in October, with a subscription - The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/technology/2024/08/26/amazon-ai-alexa-launch-subscription-election/Amazonは2014年のAlexaの発表以来、「Alexaとの会話を、他の人と話すのと同じぐらい自然にすること」を目指して継続的な改善を続けており、2023年9月に開催された発表会において「Alexaに生成AIを導入する」と発表しました。Amazonが音声認識アシスタントAlexaに生成AIを導入、複雑なリクエストを処理可能に - GIGAZINEその後、Amazonは生成AIを用いてアップグレードしたAlexaをサブスクリプション形式でリリースする予定であることが報じられています。AmazonがAIアシスタント「Alexa」を再設計してサブスクリプション形式で提供する可能性 - GIGAZINEアップグレードされたAlexaは「Remarkable Alexa」と呼ばれ、月額5ドル(約720円)〜10ドル(約1400円)で提供される可能性が伝えられていました。関係者はRemarkable Alexaについて「製品版では何度も『Alexa』と呼びかける必要がなくなり、よりパーソナライズされたサービスを提供できるようになるかもしれません」と語っています。Remarkable Alexaを巡っては、開発に際して社員同士の対立や、AppleのSiriなど、競合他社のAI音声アシスタントとの新たな競争に直面したこともあり、開発が遅れていることが報じられていました。最終的にRemarkable Alexaは2024年10月のリリースに向けて開発が進められていることが今回伝えられています。ワシントン・ポストによると、Remarkable Alexaにアクセスするには有料のサブスクリプションへの加入が求められるとのことで、新サービスではAIが生成したニュースの概要の読み上げや顧客への買い物のアドバイス、「安全で節度のある」子ども向けチャットボットなどの機能が予想されています。