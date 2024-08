東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで公演されているキッズ向けエンターテイメントプログラム「ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス!」

そんな「ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス!」のおにいさん、おねえさんになりきれるグッズが登場☆

東京ディズニーリゾート「ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス!」グッズ・お土産

発売日:2024年10月10日

販売店舗:東京ディズニーランド/ファンタジーランド「ブレイブリトルテイラー・ショップ」

東京ディズニーシー/マーメイドラグーン「キス・デ・ガール・ファッション」

ベビーベスト

価格:3,800円

90cm

「ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス!」デザインのベビーベスト。

胸元のラインストーンもかっこいい!

ベスト

価格:3,800円

110cm

「ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス!」デザインのベスト。

ズボンでもスカートでもかっこよく決まります☆

おにいさん&おねえさんになりきり!

東京ディズニーリゾート「ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス!」グッズ・お土産の紹介でした。

