NMIXX、3rdミニアルバム「Fe3O4：STICK OUT」コンセプトフォト第2弾を公開

写真拡大 (全4枚)

カムバックを控えているNMIXXが、ニューアルバムの2番目のコンセプトフォトで、夏の暑さを吹き飛ばすぞっとするような魅力を披露した。

NMIXXは19日、3rdミニアルバム「Fe3O4: STICK OUT」を発売し、カムバックする。JYPエンターテインメントは8日と9日、公式SNSチャンネルに最初のコンセプトの予告コンテンツを順次公開し、10日の0時にはコンセプトフォト第2弾を掲載し、雰囲気を盛り上げた。

今回のフォトでは、ヒップなエネルギーを持った最初のコンセプトとはまた違う、ぞっとするような雰囲気を醸し出した。杭に縛られた鎖を手にしたメンバーは、没頭した表情でぞっとする雰囲気を醸し出した。何もない壁に向かって鏡を見るように口紅を塗るLILY、奇怪なオブジェの間からミステリアスなオーラを見せるヘウォン、目と十字架の形をした変わったネックレスを着用したソリュン、壊れたタイルの上でこちらを見上げているBAE、時空間を行き来するようなジウ、片手で壁にぶらさがったギュジンまで、様々な演出が没入度を高める。

ブラックの衣装と対比される、ホワイトのアイテムでミックス＆マッチしたスタイリングがディテールを生かし、世界中のK-POPファンの視線を惹きつける。

3rdミニアルバム「Fe3O4: STICK OUT」は、磁性物質の化学記号を借用してタイトルを付けた。今年1月に発売した「Fe3O4: BREAK」に続いて、シリーズ「Fe3O4」を展開し、韓国国内外のNSWER（NMIXXのファン）に多彩な楽しさを届ける予定だ。

NMIXXはカムバック当日の19日午後4時30分からカウントダウンライブを行い、午後6時に3rdミニアルバム「Fe3O4: STICK OUT」を発売する。24日からはソウル永登浦（ヨンドゥンポ）区The Hyundai Seoulで発売記念ポップアップストアを開催し、精力的なプロモーションを続けていく。