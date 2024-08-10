NMIXX、3rdミニアルバム「Fe3O4：STICK OUT」コンセプトフォト第2弾を公開
NMIXXは19日、3rdミニアルバム「Fe3O4: STICK OUT」を発売し、カムバックする。JYPエンターテインメントは8日と9日、公式SNSチャンネルに最初のコンセプトの予告コンテンツを順次公開し、10日の0時にはコンセプトフォト第2弾を掲載し、雰囲気を盛り上げた。
ブラックの衣装と対比される、ホワイトのアイテムでミックス＆マッチしたスタイリングがディテールを生かし、世界中のK-POPファンの視線を惹きつける。
3rdミニアルバム「Fe3O4: STICK OUT」は、磁性物質の化学記号を借用してタイトルを付けた。今年1月に発売した「Fe3O4: BREAK」に続いて、シリーズ「Fe3O4」を展開し、韓国国内外のNSWER（NMIXXのファン）に多彩な楽しさを届ける予定だ。
NMIXXはカムバック当日の19日午後4時30分からカウントダウンライブを行い、午後6時に3rdミニアルバム「Fe3O4: STICK OUT」を発売する。24日からはソウル永登浦（ヨンドゥンポ）区The Hyundai Seoulで発売記念ポップアップストアを開催し、精力的なプロモーションを続けていく。
NMIXX(엔믹스) “Fe3O4: STICK OUT” Concept Photo: Pyromancy Ver.#릴리 #LILY- NMIXX (@NMIXX_official) August 9, 2024
NMIXX 3rd EP "Fe3O4: STICK OUT"
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